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  4. Son dakika! Erling Haaland, çocukluk hayaline kavuştu! Babasının izinden giderek Manchester City'ye imzayı attı!

Son dakika! Erling Haaland, çocukluk hayaline kavuştu! Babasının izinden giderek Manchester City'ye imzayı attı!

10.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City, Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Aylardır bu transferin peşinden koşan İngiliz devi, Haaland'ın da araya girmesinin ardından transferi noktaladı. Manchester City, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek. Yıldız oyuncu 1 Temmuz itibarıyla yeni takımına katılarak antrenmanlara başlayacak.

Son dakika! Erling Haaland, çocukluk hayaline kavuştu! Babasının izinden giderek Manchester City'ye imzayı attı!
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Manchester City, Erling Haaland'ın transferi için Dortmund'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. İngiliz devi, Erling Haaland'ın 1 Temmuz itibarıyla kadroya dahil edileceğini açıkladı!

HAYALİ GERÇEK OLDU

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Manchester City taraftarı olan Erling Haaland, Dortmund ile yaptığı görüşmeler sonrası bu transferde kolaylık istedi. Alman devi de Haaland'ın bu talebine yeşil ışık yaktı.

BABASI DA CITY FORMASI GİYİYORDU

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Alf-Inge Håland, bir dönem Manchester City forması giymiş ve taraftarların çok sevdiği isimlerin başında geliyordu. Haaland'ın City'ye transferi bu sebeple daha kolay oldu.

BONSERVİSİ ŞAŞIRTTI

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Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek. İngiliz devi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.


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