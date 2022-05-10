Son dakika! Erling Haaland, çocukluk hayaline kavuştu! Babasının izinden giderek Manchester City'ye imzayı attı!

Manchester City, Erling Haaland'ın transferi için Dortmund'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. İngiliz devi, Erling Haaland'ın 1 Temmuz itibarıyla kadroya dahil edileceğini açıkladı!

HAYALİ GERÇEK OLDU

Manchester City taraftarı olan Erling Haaland, Dortmund ile yaptığı görüşmeler sonrası bu transferde kolaylık istedi. Alman devi de Haaland'ın bu talebine yeşil ışık yaktı.

BABASI DA CITY FORMASI GİYİYORDU

Alf-Inge Håland, bir dönem Manchester City forması giymiş ve taraftarların çok sevdiği isimlerin başında geliyordu. Haaland'ın City'ye transferi bu sebeple daha kolay oldu.

BONSERVİSİ ŞAŞIRTTI

Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek. İngiliz devi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.



