Son dakika: Erman Toroğlu, Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası Abdülkadir Bitigen'e çıkıştı! 'Tuhaf bir şey var, özellikle son 15 dakikada...'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde taraftarların sahaya oyuncak, atkı ve berelerini attığı müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş'ın oyununu ve hakem Abdülkadir Bitigen'in yönetimini eleştirdi. İşte Toroğlu'nun A Spor'daki yorumları...

"SÜREKLİ 'BEŞİKTAŞ HÜCUM' DEDİ"

"Hakem son 15 dakika Beşiktaş kazansın diye çok istedi. Ancak Beşiktaşlı oyuncular halledemediler. Hakem sürekli 'Beşiktaş hücum' dedi. Penaltı pozisyonu da bana tuhaf geldi."

"BEŞİKTAŞ'TA TAKIM AHENGİ YOK"

"Beşiktaş bir şey oynamıyor. Bu Beşiktaş takımından ligde bir şey olmaz. Beşiktaş'ta takım ahengi, kavgası yok. Deprem falan hepsi tamam ama Beşiktaş'ın ne oynadığını ben pek kestiremiyorum."

"İYİ BİR ORGANİZASYONDU"

"Beşiktaş seyircisine helal olsun. Aferin, temizleme işini de çok çabuk yaptılar. İyi hazırlanmışlar. Ben 'Nasıl bir iş bu?' demiştim, 'Uzun sürer' demiştim. Bravo, takır takır temizlediler. Hemen bitirdiler. İyi bir organizasyon, yapanı da tebrik ederiz."

