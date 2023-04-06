Son dakika: Erman Toroğlu, canlı yayında esti gürledi! 'İsim isim açıklayacağım' dedi ve Fırat Aydınus gerçeğini duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son viraja girilirken, gündemde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yer aldı. 27. haftada oynanan derbinin ardından Beşiktaş cephesi, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstermişti. Galatasaray Kulübü ise MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını istemişti.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan da gündemi sarsacak iddialar geldi. A Spor canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, isim verdi ve Fırat Aydınus gerçeğini açıkladı.

İşte Toroğlu'nun sözleri;

"HALA FARKINDA DEĞİLSİNİZ"

"Türkiye'de orta oyunu var, hala farkında değilsiniz. 10-11 hafta var diyoruz. 10-11 hafta boyunca neler olacağını çok merak ediyorum. Ben bu işi çomaklamasam neler yapacaklar da çomakladığım için duruyorlar gibime geliyor. İnşallah yanılırım."

"SENARYO OYNANIYOR"

"Arda Güler'in penaltı pozisyonunda yüzde 100 hatalı olan VAR hakemi Alper Ulusoy. Hakem Halil Umut Meler değil. VAR'ın arkasında kimler var? O VAR'ı oraya kimler getirdi? Esas oğlanlara bakın bu filmdeki. Türkiye'de senaryo oynanıyor."

"FIRAT AYDINUS'U DA ÇEKMEK İSTEDİLER"

"Bir ipucu vereyim, güzel bir ipucu. Fırat Aydınus'u da bu işin için sokmak istediler ama Fırat Aydınus çok akıllı bir adam, bu işin içine girmedi. Bu nerelere gider? Ben bu kadar atarım zehri ortaya. Fırat'ı da bu arada yerler."

"KÖKÜNDEN KESMELİSİNİZ"

"İnanılmaz bir örümcek ağı var. Bazılarını halledemezsiniz, kökünden kesmelisiniz. Her hafta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray konuşur ama hikaye. Yöneticilerin bir kısmı bunu biliyor ama konuşamazlar, çünkü zamanında kullandıkları var."

"ERDEN TİMUR İNŞALLAH AÇIKLAR"

"Erden Timur inşallah açıklar, ben Fatih Terim'den çok duydum ama bir türlü açıklayamadı."

"O HAKEME BİR DAHA GÖREV VERMEM"

"MHK, Meler'i yıpratacağı kadar yıprattı her maça vererek. Adamın göremeyeceği veya atlayabileceği bir pozisyon, olay oldu. VAR ne yapıyor? Meler'in önünde TV yok ki! Orada VAR denen bir adam var, çay kahve içip maç seyrediyor. O VAR'daki hakeme ben Türkiye'de bir daha görev vermem."

"ÖZDEMİR ZAMANINDA BU ADAM SİLİNMİŞTİ"

"Nihat Özdemir zamanındaki komite zaten bu VAR hakemini zamanında silmişti. Bunlara sahip çıkıyorsa, arkasında kim varsa idare eden onlardır. Bağıra bağıra söylüyorum."

"AYDINUS'UN ÖNÜNÜ KESTİLER"

"Avrupa'da, UEFA'da, FIFA'da yürüyecek tek adam vardı Türkiye'de, Fırat Aydınus'tu, hakem kalitesi olarak. Önünü kimler kesti? Aydınus bir gün konuşursa anlarsınız. Bana geldi haberler o zaman. 'Cüneyt'in babası ne zaman bana gözlemci gelse elim ayağım titriyor' diyordu Fırat Aydınus. Ne kadar net şeyler söylüyorum. Fırat Aydınus inkar eder mi etmez mi bilmiyorum."

"İSİM İSİM VERECEĞİM"

"Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan. Adam neredeyse 85 yaşına geldi, hakemliğin içinde cirit atıyor. Torpillilerden bir tanesi. Olacak iş değil. Bunların oralarda olması Türk futbolu için cinayettir. Aynı ekibin adamları. Yıllardır söylüyorum ama artık isim isim vereceğim."

"ŞEREFSİZLİĞİN BELGESİ OLMAZ"

"Şerefsizliğin belgesi olmaz. Görürüz o şerefsizliği. Belge bırakmazlar. Siz neden bahsediyorsunuz."



