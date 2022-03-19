Son dakika: Erman Toroğlu canlı yayında ipi eline aldı! ''Kafada bitirmişler...''

Son dakika haberleri: Sosyal medya Beşiktaş ile Hatayspor'un beraberliğini konuşuyor... Galatasaray mağlubiyeti sonrası bu maçı çıkış olarak gören siyah-beyazlılar yine istediğini alamadı ve ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bu sonucun ardından hem taraftarlar hem de yorumcular Beşiktaş'ı eleştirdi...

ERMAN TOROĞLU NET KONUŞTU! ''KAFADA BİTİRMİŞLER''

Beşiktaşlı futbolcular hakkında konuşan Toroğlu, "Siz iyi niyetli bakmışsınız Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş'ı beğenmedim. N'koduou en son ne zaman oynadı? Bu adamın girdikten sonra yaptığı hareketler, itmesi falan... Oyuna girdikten sonra bayağı bir şeyler yaptı. Arkadaşlarını da hareketlendirdi. 3.5-4 aydır oynamayan bir adam oyuna girdikten sonra o farkı yaratıyorsa o zaman Beşiktaş'ın halini düşünmek lazım. Beşiktaşlı oyuncular kafada bitirmişler..." dedi.



