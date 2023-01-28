Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray için flaş yorum! "Ne diyorsun lan sen?' diyecekler ama..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dries Mertens, 61. dakikada Leo Dubois, 88. dakikada Milot Rashica ve 90+5. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bu skorun ardından üst üste 10. galibiyetini alan sarı - kırmızılılar, puanını 48'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Giresunspor - Galatasaray maçının ardından A Spor'da flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte Toroğlu'nun yorumları...

"NE DİYORSUN LAN SEN?' DİYECEKLER"

"Bir şey söyleyeceğim, 'Ne diyorsun lan sen?' diyecekler. Giresunspor iyi bir takım. Birçok takımın başına iş açabilecek bir takım. Arada ne fark var biliyor musunuz? Kalite. Galatasaray bir de koştu. Bu kalite farkı ortaya çıktı."

"FENERBAHÇE DE YAPIYORDU AMA..."

"İkinci golde o top kapıldı ama ondan sonraki vuruşu kaç futbolcu yapar? Basketboldaki üçlük gibi sanki eliyle attı. Fenerbahçe sezon başında bunu yapıyordu ama Dünya Kupası'ndan sonra bir şeyler oldu."

"OKAN BURUK'A BİR TAVSİYEM VAR"

"Galatasaray kadrosunda kumaşı iyi oyuncular var. Böyle takımları yönetmek de zordur. Bu isimleri doğru kullanmazsan seni yerler. Okan Buruk bazen öyle futbolcuları kullanıyor ki bazen hiç beklemediğin adamlar oynuyor. Okan'a bir tavsiyem var, ondan önceki ağabeyleri gibi olmasın. Maçtan sonraki beyanatlarda hakem ve federasyon işlerine girmesin."

"GALATASARAY'IN AVANTAJI AVRUPA'NIN OLMAMASI"

"Galatasaray'ın bir avantajı var, Avrupa'da oynamaması. O, Galatasaray için avantaj oldu. Bu iş öyle bir şey ki yelkeni rüzgarla doldurursan gidiyor."

"SABRİ ÇELİK'İN HABERİ YOKTU"

"Gelirken de haberi yoktu, giderken de yoktu. Sabri Çelik'in kendi komitesinden de haberi yoktu. Siyasi partilerde de vardır, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus danışman olurlar."

