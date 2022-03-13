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  4. Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia! ''Bahis ve kumar...''

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia! ''Bahis ve kumar...''

13.03.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçından sonra karşılaşma hakkında yorumlarda bulunan Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. Toroğlu yaptığı açıklamalarla sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bazı hakemlerin bahis oynadığını iddia eden Toroğlu'nun sözleri infial yarattı...

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia! ''Bahis ve kumar...''

Son dakika haberleri... Süper Lig'de hakemlerin açığa alınmasının ardından birçok iddia gündeme gelmişti. Özellikle Cüneyt Çakır'ın faal hakemler listesinden silinerek kızağa çekilmesi çok şaşırtırken bu konuyla ilgili ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

SON DAKİKA: KUMAR OYNAYAN, BAHİS OYNAYANDAN HAKEM OLMAZ!

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Erman Toroğlu, MHK'nin 13 hakemin görevine son vermesini desteklerken kullandığı sözler olay oldu. Toroğlu, "Hakemlerin sağı solu oynuyor. Bunlara güvenip nasıl maç vereceksin? Bu operasyonun yapılması lazımdı. Kumar oynayan, bahis oynayandan hakem olmaz! Bu işin zamanı mıydı diyorlar... Evet zamanıydı!" dedi.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ! ''TÜRK FUTBOLUNU İDARE ETMEYE KALKTILAR''

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Erman Toroğlu, iddialarını arttırarak, "Hakemlerin bir grubu, basındaki bazı arkadaşlarla beraber Türk futbolunu idare etmeye kalktılar! Bu operasyon daha önceden planlanıyordu. Yusuf Namoğlu bu operasyonu başlattı ama Yıldırım Demirören kendisini sattı! Yusuf da bıraktı gitti... Bu süreçte tüm MHK başkanlarının altını oydular. Hem faal hakemler hem de bazı TFF yöneticileri bu oyma işini yaptı." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS...

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Görevden alınan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'in geleceği hakkında konuşan Toroğlu, "Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek'i asla geri çağırmayacaklar. Geri kalan hakemlere 'İsterseniz 1. Lig'de veya VAR'da size görev verelim.' diyeceklermiş." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.


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