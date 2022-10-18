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Son dakika... Eurovision şarkı yarışmasıyla hafızalara kazınan Bülent Özveren hayatını kaybetti

18.10.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan, Eurovision şarkı yarışmasını Türkiye'ye getiren kişi olarak tanınan Bülent Özveren hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Bülent Özveren'in ölüm haberini eşi duyurdu. "Bülent Özveren neden öldü?" sorularına dair henüz hastaneden bir açıklama gelmedi.

Son dakika... Eurovision şarkı yarışmasıyla hafızalara kazınan Bülent Özveren hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bir süredir yoğun bakımda olan televizyon sunucusu Bülent Özveren'den acı haber geldi. TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren'in ölüm haberini eşi duyurdu.

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79 yaşında hayatını kaybeden Özveren'in eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından 'Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun' dedi.

BÜLENT ÖZVEREN NEDEN ÖLDÜ?

"Bülent Özveren neden öldü?" soruları merak konusu olurken hastaneden ve aileden henüz açıklama yapılmadı. Özveren'in hastalığının ne olduğunu da henüz bilinmiyor.
1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti.

BÜLENT ÖZVEREN KİMDİR?

1943 İstanbul doğumlu olan Bülent Özveren 1975-2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkçe olarak sunmuştu.

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1964 yılında TRT'nin açtığı ilk "prodüktörlük" sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlamış, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etti.

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1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör ve Cen ajans reklam şirketinde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985 yılında kendi reklam şirketini kurdu ve 1987 yılından itibaren de Pen ajans reklam şirketinin genel müdürü olarak görev yaptı. 1986 yılından 1998 yılına kadar aralıksız TRT'de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞTI

1999 yılı sonunda emekli olan Bülent Özveren, TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan Bir Milyon Kimin? adlı yarışma programında Okan Bayülgen ve Gülben Ergen ile jüri üyeliği yaptı. 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına yarışmacı olarak katılarak 30 bin TL ödül kazanmıştır.

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