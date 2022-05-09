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Son dakika: Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi! "Domateslerle karşıladılar" demişti...

09.05.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da sezon ortasında göreve getirilen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Son dakika: Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi! "Domateslerle karşıladılar" demişti...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

YOLLAR AYRILDI

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Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup, anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veren Eyüpspor, sezon ortasında göreve gelen Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 10 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

"DOMATESLERLE KARŞILADILAR"

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından ardından taraftarın kendisini istifaya davet etmesini değerlendiren Hamzaoğlu, “İstifa tezahüratları olabilir. Biz daha önce de bunu yaşadık. İlk geldiğimiz zaman mağlup olmuştuk. Bizi domateslerle karşıladılar ama sonra final oynadık. Biz hedefimize ulaşacağız inşallah, o bağıranlarda oturup kendini düşünür” şeklinde konuşmuştu.

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