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SON DAKİKA: Eyvah Sacha Boey! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

24.10.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftası çok konuşulacak bir mücadeleye sahne olurken, Galatasaray sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçse de karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 2 kırmızı kartla cezalandırılırken, kırmızı kart gören isimler Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın ligin 13. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Eyvah Sacha Boey! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçse de mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kartla 9 kişi tamamlayan Galatasaray'ı derbi korkusu sardı.

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'e konuk olurken, 13. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.

PFDK'NIN KARARI BEKLENİYOR

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Karşılaşmanın ardından, mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey 90+4. dakikasında ise gördküleri direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalan Abdülkerim Bardakcı'nın derbide sahada olup olmayacağı konusu merak konusu olurken, PFDK'nın vereceği kararı beklenmeye başlandı.

DERBİ KORKUSU...

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Normal şartlar altında iki isimde direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle 2 maç ceza alırken, Beşiktaş maçında oynaması mümkün gözükmezken eski hakem Erman Toroğlu konuyla alakalı olarak A Spor'da yaptığı açıklamada "Boey bariz gol şansından atıldığı için 2 maç ceza görmez ama Abdülkerim neredeyse rakibinin ayağını kıracaktı. Abdülkerim 2 maç ceza yer." ifadelerini kullandı.

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