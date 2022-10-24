SON DAKİKA: Eyvah Sacha Boey! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında 2-0 öne geçse de mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kartla 9 kişi tamamlayan Galatasaray'ı derbi korkusu sardı.

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'e konuk olurken, 13. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.

PFDK'NIN KARARI BEKLENİYOR

Karşılaşmanın ardından, mücadelenin 31. dakikasında Sacha Boey 90+4. dakikasında ise gördküleri direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalan Abdülkerim Bardakcı'nın derbide sahada olup olmayacağı konusu merak konusu olurken, PFDK'nın vereceği kararı beklenmeye başlandı.

DERBİ KORKUSU...

Normal şartlar altında iki isimde direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle 2 maç ceza alırken, Beşiktaş maçında oynaması mümkün gözükmezken eski hakem Erman Toroğlu konuyla alakalı olarak A Spor'da yaptığı açıklamada "Boey bariz gol şansından atıldığı için 2 maç ceza görmez ama Abdülkerim neredeyse rakibinin ayağını kıracaktı. Abdülkerim 2 maç ceza yer." ifadelerini kullandı.

