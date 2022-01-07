Son dakika... Fark açılıyor! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da devirerek uçuşa geçti...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de ikinci yarının startı verildi. 20. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ligde 3 büyük takımla puan farkını iyiden iyiye açan Bordo-Mavililer, bu maçı da kazanarak daha da rahatlamak istiyordu. Sumudica'nın öğrencileri Malatyaspor ise Trabzonspor'u yenerek 9 maçlık kazanamama serisini sonlandırmanın peşindeydi. Ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor maçta çok ağırlık gösteremedi ve Trabzonspor karşılaşmayı Cornelius'un attığı golle 1-0 kazandı.
Akyazı'da dakikalar 23'ü gösterdiğinde Trabzonspor'un Kuzeyli yıldızı Cornelius sahneye çıktı. Nwakaeme'nin ortasını değerlendirip düzgün bir vuruş yapan golcü oyuncu topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
1- Trabzonspor (49) (Bir maçı fazla)
2- Konyaspor (39)
3- Başakşehir (33)
4- Fenerbahçe (32)
5- Hatayspor (32)
6- Adana Demirspor (30)
7- Beşiktaş (28)
8- Alanyaspor (28)
9- Gaziantep FK (28)
10- Galatasaray (27)
Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca karşılaşmayı tribünden takip etti.
İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyordu. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık vermişti. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.
Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etmişti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde ettiği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaştı. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi maçı kazanarak 27 yıl önce 95-96 sezonundan sonra sonra en yüksek puanını elde etti. (49 puan)
Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum