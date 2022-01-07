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Son dakika... Fark açılıyor! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da devirerek uçuşa geçti...

07.01.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Süper Lig'de ikinci yarının perdesi Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçıyla açıldı. Karşılaşma Trabzon'un ev sahipliğinde oynandı. Trabzonspor'un tek amacı içerde bu maçı alıp rakipleriyle puan farkını daha da açmaktı. Malatyaspor ise 9 maçlık kazanamama serisine son verme peşindeydi. Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'da Cornelius'un attığı golle 1-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Bordo-Mavililer bu maçı da kazanarak farkı iyice açtı.

Son dakika... Fark açılıyor! Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u da devirerek uçuşa geçti...
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de ikinci yarının startı verildi. 20. haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ligde 3 büyük takımla puan farkını iyiden iyiye açan Bordo-Mavililer, bu maçı da kazanarak daha da rahatlamak istiyordu. Sumudica'nın öğrencileri Malatyaspor ise Trabzonspor'u yenerek 9 maçlık kazanamama serisini sonlandırmanın peşindeydi. Ligin son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor maçta çok ağırlık gösteremedi ve Trabzonspor karşılaşmayı Cornelius'un attığı golle 1-0 kazandı.

CORLEIUS ATIYOR, TRABZONSPOR FARKI AÇIYOR

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Akyazı'da dakikalar 23'ü gösterdiğinde Trabzonspor'un Kuzeyli yıldızı Cornelius sahneye çıktı. Nwakaeme'nin ortasını değerlendirip düzgün bir vuruş yapan golcü oyuncu topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1- Trabzonspor (49) (Bir maçı fazla)
2- Konyaspor (39)
3- Başakşehir (33)
4- Fenerbahçe (32)
5- Hatayspor (32)
6- Adana Demirspor (30)
7- Beşiktaş (28)
8- Alanyaspor (28)
9- Gaziantep FK (28)
10- Galatasaray (27)

VISCA TRİBÜNDE YER ALDI

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Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca karşılaşmayı tribünden takip etti.

10. KEZ KARŞILAŞTILAR

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İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyordu. Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık vermişti. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR EVİNDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYORDU

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Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etmişti. Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'DAN SONRA EN YÜKSEK PUANA ULAŞTILAR

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Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde ettiği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaştı. Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi maçı kazanarak 27 yıl önce 95-96 sezonundan sonra sonra en yüksek puanını elde etti. (49 puan)

2 İSİM KADRODA YOK

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Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yeni Malatyaspor Andreas Cornelius
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