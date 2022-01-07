SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Son dakika... Fatih Terim çıldıracak! Emre Belözoğlu'ndan eski Galatasaraylı Onyekuru çalımı

Son dakika... Fatih Terim çıldıracak! Emre Belözoğlu'ndan eski Galatasaraylı Onyekuru çalımı

07.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Başakşehir'de Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferi sonrası boşalan kadroya yeni bir takviye planlanıyor. Emre Belözoğlu'nun Visca'nın ayrılığını istememesine rağmen yıldız oyuncunun gitmek istemesinden dolayı takımdan ayrıldı. Bu olaydan sonra yönetimle görüşen Emre Belözoğlu eski Galatasaraylı futbolcuyu istedi. Kanat pozisyonuna hem hızlı hem de teknik bir futbolcu isteyen Emre Belözoğlu gözünü Henry Onyekuru'ya dikti. İşte detaylar...

Son dakika... Fatih Terim çıldıracak! Emre Belözoğlu'ndan eski Galatasaraylı Onyekuru çalımı
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Visca transferi artık resmiyet kazandı. Yıldız oyuncu kendini Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. Bu imzanın ardından Başakşehir hemen çalışmalara başladı. 11 yıldır aynı kulüpte forma terleten Visca'nın ayrılığı sonrası kolları sıvayan Başakşehir yönetimi teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu dahilinde yeni bir transfer hazırlıklarına başladı. Visca gibi hem teknik hem de bitirici bir kanat forvet arayan İstanbul kulübü hedefini belirledi bile...

TÜM OKLAR ONYEKURU'DA!

287c894bfb3440d99708e4827dab51b5

Emre Belözoğlu'nun yönetim kuruluyla yaptığı toplantı sonrası kafasındaki ismi belirledi. Kanat pozisyonuna hızlı bir oyuncu istediğini ifade eden Emre Belözoğlu eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu takımda görmek istediğini ifade etti. Devre arasında Galatasaray'ın da planları arasında yer alan Onyekuru için araya giren Başakşehir her an imzayı attırabilir.

FATİH TERİM DE İSTİYOR

fatih-terim-henry-onyekuru-tz7A_cover

Galatasaray'da Fatih Terim'in de eski öğrencisi Edin Visca'yı istediğini öğrenilirken bu transfer için masada oldukları öğrenildi. Feghouli ve Emre Kılınç'ın performansından memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem ligi bilmesi hem de kaliteli bir oyuncu olmasından dolayı Onyekuru'yu takımında görmek istiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestilerDünya, Trabzonspor'u konuşacak! Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızıyla söz kestiler
Bu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölümBu belirtiler görüldü! Ülkede Omicron'dan ilk ölüm
Eski Galatasaraylıyı aldı! Formayı bile giydi...Eski Galatasaraylıyı aldı! Formayı bile giydi...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu Henry Onyekuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Memur ve emekliye ek zamda son dakika gelişmesi!

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Löw'ün yeni talepleri ortaya çıktı: 'O menajerlik şirketi...'

Löw'ün yeni talepleri ortaya çıktı: 'O menajerlik şirketi...'

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni haber geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.