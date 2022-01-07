Son dakika... Fatih Terim çıldıracak! Emre Belözoğlu'ndan eski Galatasaraylı Onyekuru çalımı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Visca transferi artık resmiyet kazandı. Yıldız oyuncu kendini Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. Bu imzanın ardından Başakşehir hemen çalışmalara başladı. 11 yıldır aynı kulüpte forma terleten Visca'nın ayrılığı sonrası kolları sıvayan Başakşehir yönetimi teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu dahilinde yeni bir transfer hazırlıklarına başladı. Visca gibi hem teknik hem de bitirici bir kanat forvet arayan İstanbul kulübü hedefini belirledi bile...

TÜM OKLAR ONYEKURU'DA!

Emre Belözoğlu'nun yönetim kuruluyla yaptığı toplantı sonrası kafasındaki ismi belirledi. Kanat pozisyonuna hızlı bir oyuncu istediğini ifade eden Emre Belözoğlu eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu takımda görmek istediğini ifade etti. Devre arasında Galatasaray'ın da planları arasında yer alan Onyekuru için araya giren Başakşehir her an imzayı attırabilir.

FATİH TERİM DE İSTİYOR

Galatasaray'da Fatih Terim'in de eski öğrencisi Edin Visca'yı istediğini öğrenilirken bu transfer için masada oldukları öğrenildi. Feghouli ve Emre Kılınç'ın performansından memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, hem ligi bilmesi hem de kaliteli bir oyuncu olmasından dolayı Onyekuru'yu takımında görmek istiyor.



