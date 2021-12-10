SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması

Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması

10.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Lazio maçı sonrası basın toplantısında Galatasaraylı taraftarları sevindirecek transfer müjdelerini verdi. Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes için noktayı koydu.

Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna namağlup liderlikle yükseldi. E Grubu'nda final haftasına avantajlı giren Sarı Kırmızılılar, Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak zirveyi korudu.

Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrası Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Mostafa Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Başkanla da konuştuk. Bizde kalmasını istiyoruz. Gedson Fernandes'in durumuna bakılıyor, uğraşılıyor. Şu anda fazla bir şey söylemenin zamanı değil."

gedson

"BURALARI SEVİYORUZ"

Çok iyi maçlar oynayarak önemli bir başarı ettiklerinin altını çizen Terim, "Kuralar ilk çekildiğinde Şampiyonlar Ligi tadında bir grup demiştim. Haklıyım da. Zaten rakipler oranın gediklisi. UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup olmayan, deplasmanda gol yemeyen, 4'üncü torbadan gelen Milli takımda da 4'üncü torbada gelmiştik. Açıkçası bu grupta hak ettik. Çok iyi maçlar oynadık, 6 maçı da çok iyi oynadık. Bazı maçları çok daha iyi oynadık, bazılarında ise ne gerekiyorsa onu oynadık. Sadece A planı değil B, C, D planlarını yaptık. Özellikle deplasmanda gol yemeden bitirmek kolay değil. Çok önemli, oyuncularımı kutluyorum. Lazio ile Roma'da oynamak kolay değil. Takımda yüzde 50 genç ile çıkıyoruz. Daha iyi oynayacağız. Hayaller olmadan bir yere varılmaz. 5 maç sonra o evimizde duran kupaya, finale ulaşmak demek. O kadar basite indi. Çok önemli takımlarla oynamama gibi bir durumumuz var. Şubat ayında başlamayacağız. 12 puanla gol yemeden giden bir takım var. Galatasaray camiasına, yönetimine böyle bir şey gerekiyordu. Buralar seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oynuyoruz. Çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Daha iyi günler olacak" diye konuştu.

"HAK ETTİK"

Hak ederek gruptan çıktıklarını söyleyen Terim, "Açıkçası öyle totemlerim yok. İnandığımı söylerim. 1'nci ile 2'nci oynuyor ve puanlar 11'e 8. Yenerse 2'nci geçiyor, 1'inci yenersek farkı açıyor. Gol yemeden berabere kalırsak 1'inci çıkıyor. Hiç mağlup olmadan 4'üncü torbandan gelmek çok önemli, hep lider olduk biz. Fikstür çekildiğinde Lazio ile içerde, sonra 2 deplasman vardı. 7 puanla bitirdik. Her maçı iyi oynadık. Neredeyse bu maç karşılıklı hamlelerle geçti. Top ilk 20 dakika bizdeydi. Takımın baskı yapmamasını ben istedim. Mesafeyi çok kısalttık ve doğru durduk. Lazio'nun topla oynaması normal. Bir pozisyon dışında pozisyon hatırlamıyorum. Hem Diagne, hem de Kerem yoruldu oyundan aldık ve eksik olduğumuz hava hakimiyeti bize geçti. Bir gol yeseniz Barcelona ve Dortmund ile oynayacaksınız. Hepsini geçiyorsunuz. İlk yarı verdiğimiz pozisyon harici pozisyon hatırlamıyorum. Hak ettiğimizi o yüzden söylüyorum. Bu güzel bir başarı. Başkanımızla toplandık, planlarda hiçbir şey değişmedi. Buraya yakışıyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika: Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...Son dakika: Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...

"İYİYİM, BANA MİKROP BULAŞMAZ"

Sağlık durumu ile de ilgili Terim, "İyiyim Allah'a şükür, bir şeyim yok. Kimse merak etmesin. İnce bağırsak, mide kötü olabiliyor ama iyiyim. Bana mikrop bulaşmaz" dedi.

"HİÇ DURMADAN MAÇ OYNUYORUZ"

Ligi çok erken açtıklarını ve sürekli maç oynadıklarına vurgu yapan Terim, "Biz haftada bir maç oynamıyoruz. 27'nci maçı oynadık. Geçmişte ligde tamamına yakın maç oynamış olurduk. 14 Haziran'da sezonu açtık, bir plan koyduk Galatasaray'ın kurtuluşu bu dedik. Dikenli yollar oluyor, olacaktır. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Ligde de iyi gideceğiz. Orada da düzeleceğiz. Babel'in teşhisi doğru. Ligde zaman zaman oynamama üzerine, vakit geçirme üzerine şeyler yaşıyoruz. Geçirilen vaktin toplamında uzatmada verilen zaman az. Ne olursa olsun orada da iyi futbol oynadık. Atamadığımız bir golü, verdiğimiz pozisyonlar var. Daha iyi oynayacaklar. Bu işin yorgunluğu kolay değil. Hiç durmadan oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER KUPADA İDDİALIYIM"

Bütün yer alınan kupalarda iddialı olduğunu söyleyen Terim, "Bahane sebep sunmuyoruz ama sıkıntılarımız oluyor. Burada kalacaktık. Türkiye'de saat 02.00. Bizde 06.30'da İstanbul'da olacağız. Galatasaraylıya sorsak, Avrupa'da sonuna kadar mı gidelim, lig mi? Avrupa'yı tercih eder. Ben ikisin de tercih ederim. İnşallah sonuna kadar Avrupa'da devam ederiz. Ben her kupada iddialıyım" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktıHurda diye yanına aldı, bomba fünyesi çıktı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Roma'yı kim fethettiRoma'yı kim fethetti
Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik!

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Barcelona'ları, Dortmund'ları...

Barcelona'ları, Dortmund'ları...

Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...

Avrupa Galatasaray'ı konuşuyor! Bunu başaran sadece Fatih Terim...

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Konuşmalar ortaya çıktı: Penaltı vermek zorundayım

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Rıdvan Dilmen için anlaşma tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.