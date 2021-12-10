Son dakika: Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna namağlup liderlikle yükseldi. E Grubu'nda final haftasına avantajlı giren Sarı Kırmızılılar, Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak zirveyi korudu.

Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma sonrası Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Mostafa Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Başkanla da konuştuk. Bizde kalmasını istiyoruz. Gedson Fernandes'in durumuna bakılıyor, uğraşılıyor. Şu anda fazla bir şey söylemenin zamanı değil."

"BURALARI SEVİYORUZ"

Çok iyi maçlar oynayarak önemli bir başarı ettiklerinin altını çizen Terim, "Kuralar ilk çekildiğinde Şampiyonlar Ligi tadında bir grup demiştim. Haklıyım da. Zaten rakipler oranın gediklisi. UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup olmayan, deplasmanda gol yemeyen, 4'üncü torbadan gelen Milli takımda da 4'üncü torbada gelmiştik. Açıkçası bu grupta hak ettik. Çok iyi maçlar oynadık, 6 maçı da çok iyi oynadık. Bazı maçları çok daha iyi oynadık, bazılarında ise ne gerekiyorsa onu oynadık. Sadece A planı değil B, C, D planlarını yaptık. Özellikle deplasmanda gol yemeden bitirmek kolay değil. Çok önemli, oyuncularımı kutluyorum. Lazio ile Roma'da oynamak kolay değil. Takımda yüzde 50 genç ile çıkıyoruz. Daha iyi oynayacağız. Hayaller olmadan bir yere varılmaz. 5 maç sonra o evimizde duran kupaya, finale ulaşmak demek. O kadar basite indi. Çok önemli takımlarla oynamama gibi bir durumumuz var. Şubat ayında başlamayacağız. 12 puanla gol yemeden giden bir takım var. Galatasaray camiasına, yönetimine böyle bir şey gerekiyordu. Buralar seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oynuyoruz. Çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Daha iyi günler olacak" diye konuştu.

"HAK ETTİK"

Hak ederek gruptan çıktıklarını söyleyen Terim, "Açıkçası öyle totemlerim yok. İnandığımı söylerim. 1'nci ile 2'nci oynuyor ve puanlar 11'e 8. Yenerse 2'nci geçiyor, 1'inci yenersek farkı açıyor. Gol yemeden berabere kalırsak 1'inci çıkıyor. Hiç mağlup olmadan 4'üncü torbandan gelmek çok önemli, hep lider olduk biz. Fikstür çekildiğinde Lazio ile içerde, sonra 2 deplasman vardı. 7 puanla bitirdik. Her maçı iyi oynadık. Neredeyse bu maç karşılıklı hamlelerle geçti. Top ilk 20 dakika bizdeydi. Takımın baskı yapmamasını ben istedim. Mesafeyi çok kısalttık ve doğru durduk. Lazio'nun topla oynaması normal. Bir pozisyon dışında pozisyon hatırlamıyorum. Hem Diagne, hem de Kerem yoruldu oyundan aldık ve eksik olduğumuz hava hakimiyeti bize geçti. Bir gol yeseniz Barcelona ve Dortmund ile oynayacaksınız. Hepsini geçiyorsunuz. İlk yarı verdiğimiz pozisyon harici pozisyon hatırlamıyorum. Hak ettiğimizi o yüzden söylüyorum. Bu güzel bir başarı. Başkanımızla toplandık, planlarda hiçbir şey değişmedi. Buraya yakışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İYİYİM, BANA MİKROP BULAŞMAZ"

Sağlık durumu ile de ilgili Terim, "İyiyim Allah'a şükür, bir şeyim yok. Kimse merak etmesin. İnce bağırsak, mide kötü olabiliyor ama iyiyim. Bana mikrop bulaşmaz" dedi.

"HİÇ DURMADAN MAÇ OYNUYORUZ"

Ligi çok erken açtıklarını ve sürekli maç oynadıklarına vurgu yapan Terim, "Biz haftada bir maç oynamıyoruz. 27'nci maçı oynadık. Geçmişte ligde tamamına yakın maç oynamış olurduk. 14 Haziran'da sezonu açtık, bir plan koyduk Galatasaray'ın kurtuluşu bu dedik. Dikenli yollar oluyor, olacaktır. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Ligde de iyi gideceğiz. Orada da düzeleceğiz. Babel'in teşhisi doğru. Ligde zaman zaman oynamama üzerine, vakit geçirme üzerine şeyler yaşıyoruz. Geçirilen vaktin toplamında uzatmada verilen zaman az. Ne olursa olsun orada da iyi futbol oynadık. Atamadığımız bir golü, verdiğimiz pozisyonlar var. Daha iyi oynayacaklar. Bu işin yorgunluğu kolay değil. Hiç durmadan oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER KUPADA İDDİALIYIM"

Bütün yer alınan kupalarda iddialı olduğunu söyleyen Terim, "Bahane sebep sunmuyoruz ama sıkıntılarımız oluyor. Burada kalacaktık. Türkiye'de saat 02.00. Bizde 06.30'da İstanbul'da olacağız. Galatasaraylıya sorsak, Avrupa'da sonuna kadar mı gidelim, lig mi? Avrupa'yı tercih eder. Ben ikisin de tercih ederim. İnşallah sonuna kadar Avrupa'da devam ederiz. Ben her kupada iddialıyım" açıklamasında bulundu.

