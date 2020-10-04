SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...

Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fatih Terim sahayı terk etti. Sahadan çıkarken ''Alın oyununuzu kendiniz oynayın'' sözü ise maça damga vurdu.

ÇOK SİNİRLENDİ

Fatih Terim, takımın oyununa çok sinirlendi ve sahayı terketti. İkinci yarı hiç yerine oturmayan tecrübeli teknik adam 90+2'de sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu. Maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



