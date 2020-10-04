SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...

Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fatih Terim sahayı terk etti. Sahadan çıkarken ''Alın oyununuzu kendiniz oynayın'' sözü ise maça damga vurdu.
Fatih Terim, takımın oyununa çok sinirlendi ve sahayı terketti. İkinci yarı hiç yerine oturmayan tecrübeli teknik adam 90+2'de sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu. Maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!
Gözlerine inanamadı... Sergen Yalçın golü tabletten izledi
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Beşiktaş yine mağlup!
Zorya Luhansk, Allahyar'ı bekliyor
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Beşiktaş kritik sınavda
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
Galatasaray'dan sürpriz 11
Dortmund'un genç yıldızları sahneye çıktı
F.Bahçe'den İtalya'ya giden yıldız koronaya yakalandı
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum