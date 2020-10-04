SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...

SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2020 21:05 | Son Güncelleme

Fatih Terim, Kasımpaşa maçında 5 dakika uzatma verildikten sonra dördüncü hakemle konuştu ve "Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek soyunma odasına gitti.

SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...

Kasımpaşa-Galatasaray maçında ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fatih Terim sahayı terk etti. Sahadan çıkarken ''Alın oyununuzu kendiniz oynayın'' sözü ise maça damga vurdu.

EjgRp1CXYAEsWSa

ÇOK SİNİRLENDİ

Fatih Terim, takımın oyununa çok sinirlendi ve sahayı terketti. İkinci yarı hiç yerine oturmayan tecrübeli teknik adam 90+2'de sahayı terketti ve soyunma odasının yolunu tuttu. Maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

EjgRqXlWoAEBjKy

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
Beşiktaş yine mağlup!
Beşiktaş yine mağlup!
Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Ertem Şener neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Kararını açıkladı!
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Galatasaray lige hızlı giriş yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti! İşte olay sözler...
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Galatasaray'da Onyekuru ve Michael Seri bombası!
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
Galatasaray'da kriz büyüyor! Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Özer Hurmacı baba oldu
Özer Hurmacı baba oldu
Marcao: Güçlü olmaya devam edeceğiz
'Güçlü olmaya devam edeceğiz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.