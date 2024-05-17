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  4. SON DAKİKA: Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Panathinaikos'a resmen veda etti!

SON DAKİKA: Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Panathinaikos'a resmen veda etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.05.2024 09:45
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Son dakika... Kariyerine Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta devam eden Fatih Terim, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yunan ekibine resmen veda etti. Panathinaikos'un başında 26 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Panathinaikos'a resmen veda etti!

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak kalmayan Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırma kararı aldı. Panathinaikos Başkanı Giannis Alafuzos ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

TERİM'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

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Instagram hesabından yaptığı açıklamada kulüpten resmen ayrıldığını açıklayan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı;

"Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.

Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle."

SON MAÇLARA KONTIS ÇIKACAK

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Ligin son maçında oynanacak Olympiakos derbisinde ve Yunanistan Kupası finalinde oynanacak Aris maçında takımın başına geçici olarak getirilmesi planlanan Christos Kontis'in görev yapacağı ifade edildi.

Panathinaikos'un başında 26 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.


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