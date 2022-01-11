Son dakika: Fatih Terim, takımla ne konuştu? Burak Elmas'ı futbolcularına şikayet etti, işte o sözler

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dün Başkan Burak Elmas'la görüşme gerçekleştirdikten sonra sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılan Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geleerek futbolcularla vedalaştı. Deneyimli hoca, oyuncularla gerçekleştirdiği sohbette çarpıcı ifadeler kullandı.

SON DAKİKA! FATİH TERİM: YARI YOLDA BIRAKILDIM

Fanatik'in haberine göre, Fatih Terim futbolcularla gerçekleştirdiği görüşmede "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

DENEYİMLİ HOCAYA SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan deneyimli hocayı, dışarıda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Deneyimli hocaya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, Başkan Burak Elmas aleyhine istifa sloganları attı.



