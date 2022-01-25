Son Dakika! Fatma Girik'in cenaze töreni ilgili önemli gelişme

Fatma Girik için bugün 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenleneceği açıklanmıştı. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacaktı.
Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecekti ancak program yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik'in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım."
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