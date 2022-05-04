Son dakika: Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Cristian Pavon'u bitiriyor! En güçlü aday...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 7 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürerken, yönetim yeni transferler için harekete geçti. Sarı - lacivertli kulüp, yıldız bir futbolcunun transferi için büyük bir adım attı.

Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, taraftarlar yeni transferleri de merakla beklemeye başladı.

Sarı - lacivertliler, Arjantinli yıldız Cristian Pavon için harekete geçmişti.

TRANSFERİ BİTİRİYOR

Arjantin basını, Boca Juniors ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristian Pavon için Fenerbahçe'nin en güçlü aday olduğunu ve bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı.

"FENERBAHÇE GALİP ÇIKTI"

Haberde; gelecek sezon Boca'da olmayacağının kesinleştiği belirtilen Pavon için Atletico Mineiro ile Fenerbahçe arasındaki savaştan sarı - lacivertlilerin galip çıktığı aktarıldı.

MINEIRO'YU REDDETTİ

Öte yandan 26 yaşındaki Pavon'un Atletico Mineiro'yu reddettiği ifade edildi. Ayrıca bir dönem dünya devleri Bayern Münih ve Barcelona da oyuncu için nabız yoklamıştı.

FM OYUNCULARI YAKINDAN TANIYOR

Dünyaca ünlü menajerli oyunu FM'de (Football Manager) birkaç yıl önce en potansiyelli oyuncular arasında yer alan Pavon, oyuncuları heyecanlandırdı. Arjantinli futbolcu, hücumun her bölgesinde oynayarak oyunun kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

54 GOL - 50 ASİST

Bu sezon Boca Juniors ile 32 resmi maça çıkan Pavon, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde toplam 218 resmi maça çıkan Arjantinli futbolcu, 54 gol ve 50 asiste yaptı.

