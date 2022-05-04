SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Cristian Pavon'u bitiriyor! En güçlü aday...

Son dakika: Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Cristian Pavon'u bitiriyor! En güçlü aday...

04.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın 10'undan galibiyetle ayrılmış ve taraftarlarını sevince boğmuştu. Sarı - lacivertliler, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Boca Juniors ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristian Pavon'un transferinde sona yaklaştı...

Son dakika: Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Cristian Pavon'u bitiriyor! En güçlü aday...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 7 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürerken, yönetim yeni transferler için harekete geçti. Sarı - lacivertli kulüp, yıldız bir futbolcunun transferi için büyük bir adım attı.

Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktör İsmail Kartal'ın devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, taraftarlar yeni transferleri de merakla beklemeye başladı.

Sarı - lacivertliler, Arjantinli yıldız Cristian Pavon için harekete geçmişti.

TRANSFERİ BİTİRİYOR

DStAfvgW0AIyz1D

Arjantin basını, Boca Juniors ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristian Pavon için Fenerbahçe'nin en güçlü aday olduğunu ve bitirmeye çok yakın olduğunu yazdı.

"FENERBAHÇE GALİP ÇIKTI"

Dz86iq7WoAEnRgM

Haberde; gelecek sezon Boca'da olmayacağının kesinleştiği belirtilen Pavon için Atletico Mineiro ile Fenerbahçe arasındaki savaştan sarı - lacivertlilerin galip çıktığı aktarıldı.

MINEIRO'YU REDDETTİ

DKcU1RPW4AE3ibt

Öte yandan 26 yaşındaki Pavon'un Atletico Mineiro'yu reddettiği ifade edildi. Ayrıca bir dönem dünya devleri Bayern Münih ve Barcelona da oyuncu için nabız yoklamıştı.

FM OYUNCULARI YAKINDAN TANIYOR

Dünyaca ünlü menajerli oyunu FM'de (Football Manager) birkaç yıl önce en potansiyelli oyuncular arasında yer alan Pavon, oyuncuları heyecanlandırdı. Arjantinli futbolcu, hücumun her bölgesinde oynayarak oyunun kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

54 GOL - 50 ASİST

Bu sezon Boca Juniors ile 32 resmi maça çıkan Pavon, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde toplam 218 resmi maça çıkan Arjantinli futbolcu, 54 gol ve 50 asiste yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbi öncesinde kriz! Sahaya çıkmayabilir...Derbi öncesinde kriz! Sahaya çıkmayabilir...
Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...
Saha karıştı! Boffin'e tekme tokat...Saha karıştı! Boffin'e tekme tokat...
Anahtar Kelimeler:
transfer İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Altın ve dolar fiyatları için geri sayım başladı!

Galatasaray'da büyük olay! Canlı yayında Fatih Terim'e hırsız dedi...

Galatasaray'da büyük olay! Canlı yayında Fatih Terim'e hırsız dedi...

Derbi öncesinde kriz! Sahaya çıkmayabilir...

Derbi öncesinde kriz! Sahaya çıkmayabilir...

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi gidiyor, yerine sürpriz isim geliyor!

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi gidiyor, yerine sürpriz isim geliyor!

Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan rest... "Bu takımdan gönderin..."

Galatasaray'da isyan çıktı! Futbolculardan rest... "Bu takımdan gönderin..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.