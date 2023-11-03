Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında adeta ateş püskürdü: "Dürüst hakemler, istifa edin!", "İzmir Grubu hazır olsun, inlerine ineceğiz!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk etmişti. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmış ve serisine devam etmişti. O karşılaşmada görev yapan yan hakem Kemal Yılmaz, bugün yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor canlı yayınına bağlandı. Sarı - lacivertlilerin başkanı, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"ÇOK GARİP OLAYLAR YAŞANIYOR"

"Çok garip olaylar yaşanıyor. Bu hafta içinde de garip olaylar yaşandı. Pazar günü, Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda konuları çok daha detaylı şekilde ele alacağız. Yolun bittiği yerdeyiz. Hem saha içi hem de saha dışında çok garip olaylar yaşanıyor."

"TFF BAŞKANI'NIN NİYETİNİ SORGULUYORUZ"

"TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Şu an geldiğimiz noktada başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Ben kendisine çok destek verdim ancak geldiğimiz noktada yaşananlar, yapılanlar ve iddialara hiçbir şey yapılmaması bizi endişeye sevk ediyor."

"KARA PARA AKLAMA İDDİALARI VAR"

"Bir hakem istifa etti, bir hakem eşinden açıklama geldi. Alper Ulusoy, bugün aldığı maça devam ediyor. Finansal açıklamalar var. Kara para aklama gibi... Seyirci sayıları ve bilet paraları veriliyor, tribünler tıklım tıklım deniyor ama stadyuma bakıyorsunuz, bomboş."

"FEDERASYON, DANIŞMANLARLA ÇALIŞMAZ"

"Cesur insan, temizlik isteyen insan ortaya atılan iddiaların dibine iner. Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi diyorlar ki "Etik Kurulu çalışacak." Göreceğiz, çalışacak mı? Federasyon, danışmanlarla çalışamaz. Seçilmiş kurulları var."

"PFDK BAŞKANI BİLE ŞAŞIRMIŞTIR"

"İsmail Hocamız anlamsız bir şekilde sevk edildi. Bu sevki yapan kişi gerçekten avukat olan biri mi? Bunların hiçbirini bilemiyoruz. İsmail Kartal'ın sevki, bizim için bardağı taşıran damla olmuştur. Eminim PFDK Başkanı bile İsmail Kartal neden sevk edildi diye şaşırtmıştır. Tüm futbol paydaşlarına çağrıda bulunuyorum. Gelin, el birliğiyle bu pisliği, adaletsiz futbol ortamını temizleyelim."

"İZMİR GRUBU HAZIRLIKLI OLSUN"

"İzmir Grubu var, bizi iyi hatırlasınlar. Biz, bu konunun dibine kadar gideceğiz. İnlerine gireceğiz. Benim kısa bir dönemim kaldı. Ben, şampiyonluk için ne kadar mücadele edeceksem bu İzmirliler Grubu ile daha çok mücadele edeceğim. İzmir Grubu, hazırlıklı olun! Pazar gününü bekleyin, bunu size söylüyorum."

"BU İŞİN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ"

"Bu pisliği temizleyeceğiz. Trabzonspor'un da ciddi rahatsızlıkları var. Temiz maç yönetilmesini istiyoruz. İçi dışı bir insanlarız. Biz bu işin kökünü kurutacağız. Ne istiyorsa yapsın! En son korkacak, çekinecek insanlar biziz!"

"DÜRÜST HAKEMLER, İSTİFA EDİN"

"Dürüst hakemlere çağrım var, ilk önce siz istifa edin! Doğru karar verenler, bu federsyonda en çok cezayı çekenlerdir."





