Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor! ''Tarihi günlerden biridir...''

Son dakika: Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç, "Bugün beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihi günlerinden biridir." dedi.

"BÜYÜK BİR SEVİNÇLE KARŞILIYORUZ"

"Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu, büyük bir sevinçle karşılıyoruz."

"ALLAH DÜŞMANIMIN BAŞINA VERMESİN"

"Bazı kesimler 17-25 Aralık, 15 Temmuz diyor ve bu günleri de Allah ülkemize bir daha hiç göstermesin. Bizim yaşadıklarımızı Allah düşmanımın başına vermesin. O günlerin ne kadar acı olduğunu bizler yaşadık, bizler biliriz"

"HAKKI YENENLER KAZANMIŞTIR"

"Her zaman haklıyız dedik ama bu süreci buraya getirene kadar büyük bir mücadele verdik. Bugün hukuksuzluğa karşı hukukun galip geldiği bir gündür. Hakkı yenenler kazanmıştır."

"KULÜBÜ İPTEN ALDILAR"

"Bugünden başlamak üzere önümüzdeki günlerde anlatacağımız çok şey var. O günleri hatırlamakta fayda var. Ülkemizde 1 yıl, başka ülkelerde 10 yıla tekabül ediyor. 10 yılda o kadar çok şey yaşandı ki, önce taraftarlarımıza ve sonra tüm Türkiye'ye hatırlatmakta fayda var. Bu camianın başkan Aziz Yıldırım önderliğinden nasıl kenetlenerek kulübünü ipten almasının müthiş bir hikayesi vardır."

"GEÇMİŞ OLSUN"

"Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Şekip Mosturoğlu'na, Sayın İlhan Ekşioğlu'na, Sayın Tamer Yelkovan'a, Sayın Cemil Turan'a ve diğer 16 kişiye geçmiş olsun diyorum."

"GAZ YEDİK, DAYAK YEDİK AMA YILMADIK"

"Özellikle de Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Fenerbahçe camiası o günlerde çok yalnız bırakıldı. Sportif ve finansal açıdan iyi günlerimizdi. Bu camia kendi tırnaklarıyla, kendi gücüyle, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız ve reva görüldüğü muameleye rağmen dimdik ayakta durdu. Başka camialarda bu yaşansa sonuç bu olmazdı. Başka camialarda o günün başkanına, yöneticilerine 'Aklanın gelin', 'Hukuk nezdinde savaşın gelin' diyerek camiadan ayırırlardı. Fenerbahçe bunu yapmadı. Fenerbahçe sıkı sıkıya durdu. Bu camia 7'den 77'e, kadından erkeğe, çocuktan yaşlısına müthiş ve fiziki mücadele verdi. Stadyumda, sokaklarda, adliyelerin önünde, Silivri'de mücadele verdi. Gaz yedik, dayak yedik, aşağılandık ama hiçbir zaman yılmadık."

"CAMİA SAHİP ÇIKMASAYDI..."

"Bunu Fenerbahçe camiası yaptı. Fenerbahçe camiası, başkanı ve yöneticilerine sahip çıkmasaydı durum hiç böyle olmazdı. Her camianın yapacağı bir şey olmadığını söylemek istiyorum."

"YA DEVLETİN YANINDASIN YA DA..."

"Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır. Artık kimse lam cim etmesin.Bazı kesimler bir karar vermeli. Yüce Türk adaleti, bu kesimlerin bir karar vermesi lazım. Terör örgütünün mü, devletin mi yanında olacaklar. Karar vereceksiniz; 'Devletimin yanındayım' ya da 'terör örgütünün yanındayım'. Söz konusu Fenerbahçe olunca öyle, söz konusu diğer hukuksuz davalar olunca, Ergenekon vs. böyle olmaz. Ya devletin yanındasın, ya terör örgütünün yanındasın. Birileri buna karar verecek."

"BU KARAR KESİNDİR!"

"Çok uzun bir hukuk mücadelesi verildi. Bu hukuk mücadelesinin neticesinde bu karar kesindir. 'Kesin gibidir' diyenler olacaktır ama bu karar kesindir. Bu kararın değişmesi için Yargıtay Başsavcısı'nın itiraz etmesi lazımdır. Bunun için 30 günlük süresi vardır. Fakat, hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira, Yargıtay Başsavcısı, beraatin onanması için mahkemeye görüş vermiştir."

"GÜVERTEDE PİSLİK KALMADI"

"O günden bugüne görüşünü değiştirecek gelişme olmamıştır. Keşke böyle bir zaferi konuşuyor, anlatıyor olmasaydık. Keşke bu süreç hiç olmasaydı. Fenerbahçe bu süreçten alnının akıyla çıktı ama çok tahribat yedi. Çok sevdiğim bir laf var. Fırtınılar tekneyi yıpratır ama güverteleri temizler. Bizde de aslında bu oldu. Biz çok büyük darbe yedik ve mücadele ettik. Ancak demin de dediğimiz gibi güvertede pislik kalmadı. Tamamen temizlenene kadar mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele var. Bu iş bitmiyor. Zira, bu terör örgütünün bize yaptıklarından faydalanan, TV'lere çıkıp Fenerbahçe'yi yerden yere vuran, bu siyasetçisi olur, geleneksel medyacısı olur, sportif veya spor dışı medya mensubu olabilir, TV programları olabilir. Fırsat bu fırsattır, rüzgar da zaten buradan esiyor, dolayısıyla haksızlık, onursuzluk, adaletsizlik önemli değil, Fenerbahçe yerde, biz de vuralım diyen bir sürü insan oldu. TV'lere çıkan, bu terör örgütünün yanında duran, sitayişle bahseden, övgüler düzen bir sürü insan vardı. Bunlar sanki hiç olmamış gibi TV'lere çıkıp tamamen 180 derece aksi istikameti savunuyorlar. Bu insanlar çıkacaklar, Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini söyleyecekler. Fenerbahçe bunlarla sonuna kadar mücadele edecektir."

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