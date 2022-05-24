Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus, Luis Suarez ve Alexander Sörloth açıklaması!

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar, yeni sezonda santrforun ve teknik direktörün hangi isimler olacağını merakla beklerken, başkan Ali Koç'tan flaş açıklamalar geldi. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Koç, Beyaz TV canlı yayınında Alexander Sörloth, Luis Suarez, İsmail Kartal ve Jorge Jesus konusunda Fenerbahçeli futbolseverleri heyecanlandıran ifadeler kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR

Yeni hocayı pazartesi günü açıklayacaklarını söyleyen Ali Koç, "Bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail hoca, biri de Jorge Jesus. Teknik direktör konusunda acelemiz yok. Önümüzdeki sezon kesin şampiyonluğa oynayacağız. Haftaya pazartesi yeni hocamızı açıklarız." dedi.

SÖRLOTH MU, SUAREZ Mİ?

Sörloth'un kulübü ile görüştüklerini dile getiren Fenerbahçe Başkanı, "Leipzig ile görüştük. Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 Milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez." ifadelerini kullandı.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKAMIZ YOK!"

Luis Suarez iddialarına da açıklık getiren Koç, "Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Oğlum her sabah 'Baba Suarez geliyor mu?' diye başımın etini yiyor! Menajerler, medya mensupları üzerinden piyasa yapıyor ve kulüpleri baskı altına alıyorlar. Suarez'le uzaktan yakından alakamız yok!" şeklinde konuştu.

