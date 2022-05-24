SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus, Luis Suarez ve Alexander Sörloth açıklaması!

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus, Luis Suarez ve Alexander Sörloth açıklaması!

24.05.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertli taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, taraftarların merak ettiği Alexander Sörloth ve Luis Suarez transferleriyle ilgili çok önemli ifadeler kullanırken, yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunda kimin oturacağına dair ipuçlarını da verdi. İşte o ifadeler...

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus, Luis Suarez ve Alexander Sörloth açıklaması!
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar, yeni sezonda santrforun ve teknik direktörün hangi isimler olacağını merakla beklerken, başkan Ali Koç'tan flaş açıklamalar geldi. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Koç, Beyaz TV canlı yayınında Alexander Sörloth, Luis Suarez, İsmail Kartal ve Jorge Jesus konusunda Fenerbahçeli futbolseverleri heyecanlandıran ifadeler kullandı.

_421f8_800

TEKNİK DİREKTÖR

Jorge Jesus kimdir?

Yeni hocayı pazartesi günü açıklayacaklarını söyleyen Ali Koç, "Bizim çalışabileceğimiz iki hocamız var şu an. Biri İsmail hoca, biri de Jorge Jesus. Teknik direktör konusunda acelemiz yok. Önümüzdeki sezon kesin şampiyonluğa oynayacağız. Haftaya pazartesi yeni hocamızı açıklarız." dedi.

SÖRLOTH MU, SUAREZ Mİ?

sörloth

Sörloth'un kulübü ile görüştüklerini dile getiren Fenerbahçe Başkanı, "Leipzig ile görüştük. Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 Milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez." ifadelerini kullandı.

"UZAKTAN YAKINDAN ALAKAMIZ YOK!"

20210322-luis-suarez-500ler-kulubunde-644749-ec1c319a96beb6a62653

Luis Suarez iddialarına da açıklık getiren Koç, "Cyle Larin ve diğer yabancı haberleri doğru değil. Oğlum her sabah 'Baba Suarez geliyor mu?' diye başımın etini yiyor! Menajerler, medya mensupları üzerinden piyasa yapıyor ve kulüpleri baskı altına alıyorlar. Suarez'le uzaktan yakından alakamız yok!" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kestiAli Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti
Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladıRüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Beyaz TV Fenerbahçe Futbol Kulübü Alexander Sörloth son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."

Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı yıllık ücret olay oldu

Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı yıllık ücret olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.