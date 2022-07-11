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  4. Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert tepki! "Jorge Jesus'u istifa ettirdiler"

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert tepki! "Jorge Jesus'u istifa ettirdiler"

11.07.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Spor Kulübünün bayramlaşma töreninde konuşan başkan Ali Koç, geleneksel bayramlaşma töreninde, "Her zamandan çok destek vermeniz lazım, hesabını sezon sonunda yapacağız. Daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali, camiamız nezdinde sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladı. Birkaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Bana ve yönetime etkisi yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Kulüp başkanı Ali Koç ve yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ile bazı yönetim kurulu üyeleri, törene gelen Fenerbahçelileri karşılayıp bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma töreninin ardından bir konuşma yapan Ali Koç, tüm Fenerbahçelilerin Kurban Bayramı'nı kutlarken, 30 Temmuz'da yüksek divan kurulunun toplantısının olduğunu ve orada genel değerlendirmeler yapacağını söyledi.

Geride kalan günlerde sona eren 19. Akdeniz Oyunları'na Türkiye adına katılan 319 sporcudan 43'ünün Fenerbahçe sporcusu olduğuna dikkati çeken Koç, bu sporculardan 27'sinin Fenerbahçe adına ülkeye madalya kazandırdığını ve hepsini canıgönülden kutladığını ifade etti.

"100. YILDA ŞAMPİYONLUK..."

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Yine zor bir seneyi geride bıraktıklarını anlatan Koç, "Ancak şunu ifade etmek istiyorum; en son Akdeniz Oyunları'nda alınan başarılar, futbol takımımız tabii istediğimiz yerde sezonu bitiremedi, ikinci olduk ama son haftalarda özellikle İsmail Kartal liderliğinde performans, oynanan futbol, tribünlerin kenetlenmesi, belki de bize ilerisi için ipucu veriyor demek istiyorum. Arkasından basketbol takımımız ve tekerlekli sandalye basket takımımızın şampiyonluğu. Kısa dönemde yaşadığımız bu başarıların 100. yıla girerken hedeflediğimiz pek çok başarının habercisi olmasını da canıgönülden diliyorum. İnşallah ülkemizin 100. yılında şampiyonluk, bu ülkenin kurtuluş ve kuruluşunda yer alan Fenerbahçe'ye yakışacaktır. Fenerbahçe, başta futbol her branşta en tepeyi hedefler ve şampiyon olur." diye konuştu.

"BEKLENTİNİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

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Yeni sezon öncesi kombine biletlerin tamamını tüketen taraftarlara teşekkür eden Koç, "Bunu aslında önümüzdeki sezonla ilgili inancın, beklentinin en güzel göstergesi olarak görüyorum. Çok üzülüyorum, pek çok talebi de karşılayamayacak durumdayız, tüm taraftara canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZUN HABERCİSİ..."

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İlk maçlarının 20 Temmuz'da Polonya'da olacağını ve oradan başlamak üzere, resmi veya özel her maçta Fenerbahçe'ye başarılar dilediğini belirten Koç, "Yeni hocamız liderliğinde yaptığımız takviyelerin, inşallah sezon başından itibaren sergilediğimiz başarıların, şampiyonluğumuzun habercisi olmasını canıgönülden temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza her müsabakada başarılar diliyorum, şansımız bol olsun istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ TFF'YE EL UZATMAMIZ LAZIM"

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Başkan Ali Koç, TFF'de seçimin yeni yapıldığını ve yeni bir yönetimin olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Kurullarla ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz'da yapacağım. Şu an inceleme aşamasındayız. Ama gördüğüm kadarıyla, en azından yönetim kurulu seviyesinde iyi niyet var. Bazı düşünceler devrim niteliğinde. Şeffaflık olması, adil rekabetin sağlanması açısından, tüm şüpheleri minimize etmesi açısından kısa sürede çok önemli adımlar atıldı. Bana göre en azından yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti devletinin gördüğü en kötü, en skandal federasyon başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakmış bulunuyoruz. Ve bu yönetim, inanın, Türk futboluna ziyadesiyle çok ama çok tahribat, güven unsuru erozyonu, kötü hakemliklerin yaşandığı, her anlamda, maddi-manevi açıdan, sportif açıdan, idari açıdan büyük zarar vermiştir. Bunu toparlamak zaman alacaktır. O yüzden Fenerbahçe olarak biz, yeni atanan TFF'ye elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki onların inancı, futbolu daha şeffaf, daha adil noktaya getirmek, tahribat gören marka değerini yükseltmektir. Yılların erozyonu, tabii kolay olmayacaktır ama onlara el uzatmamız lazım. Görürsek ki eski alışkanlıklar, eski yapısal süreçler, ilişkilerle yönetilen bir futbol olursa, biz her zaman olduğu gibi tepkimizi koyarız. Ama peşinen bunu yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. 3-4 haftada yapılanlar, alınan kararlar, bizim söylediğimiz, hepsi ifade edilen konular. İnşallah onlar da bu amaçlarını, samimi bulduğumuz amaçlarını gerçekleştirirler ve Türk futbolunu en kısa dönemde, en azından doğru istikamete çevirip doğru adımı atarlar."

"JORGE JESUS'U İSTİFA ETTİRDİLER"

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Fenerbahçe olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına kilitlendiklerini ve taraftarlara seslenmek istediğini de aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Daha bismillah demedik. Şu anki imkanlarımız çerçevesinde Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz. Bunu yapmak kolay değil ama bir hoca gelecek, her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. İnanıyorum ki yeni hoca liderliğinde mutlu sona ulaşacağız. Tabii ki uzun sezonda iniş çıkış olacaktır, hiç kimse bir ligin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor, böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Her zamandan daha çok kenetlenmeniz, her zamandan çok destek vermeniz lazım, hesabını sezon sonunda yapacağız. Daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali, camiamız nezdinde sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladı. Birkaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Bana ve yönetime etkisi yok. Ama inanıyorum ki samimi, iyi niyetli, sadece Fenerbahçe başarısını isteyen, satır aralarını okuyamayan, bu furyaya katılabilen taraftarlar oluyor. Kenetlenin. Tribünlerin nasıl olduğunu hepiniz gördünüz. Bunlar Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecektir. Hep beraber tüm branşlarda kazanalım ve takımımıza en büyük desteği verelim."


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