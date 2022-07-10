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Son dakika: Fenerbahçe'de transfer uçakları peş peşe inecek! Önce Willian Arao sonra Giuseppe Pezzella...

10.07.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesi transferlerinin çoğunu bitirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde sol bek oyuncusu Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'de transfer uçakları peş peşe inecek! Önce Willian Arao sonra Giuseppe Pezzella...
Giuseppe Pezzella

Giuseppe Pezzella

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da yapılacak olan transferler merak ediliyordu. Son olarak Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer eden sarı - lacivertliler, Flamengo'dan Willian Arao ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu imza için İstanbul'a getirmeye ikna etmişti. Fenerbahçe'nin sıradaki transferi ise belli oldu...

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı.

4 MİLYON EURO

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Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ

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24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

KISA SÜREDE İSTANBUL'DA

Pezzella'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

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