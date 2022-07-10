Son dakika: Fenerbahçe'de transfer uçakları peş peşe inecek! Önce Willian Arao sonra Giuseppe Pezzella...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıkları devam ederken, bir yandan da yapılacak olan transferler merak ediliyordu. Son olarak Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer eden sarı - lacivertliler, Flamengo'dan Willian Arao ile anlaşma sağlamış ve oyuncuyu imza için İstanbul'a getirmeye ikna etmişti. Fenerbahçe'nin sıradaki transferi ise belli oldu...

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe sol bek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı.

4 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler, geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren Pezzella için kulübü Parma ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında prensipte anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMESİ

24 yaşındaki Pezzella ile ise yıllık 1.2 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi.

KISA SÜREDE İSTANBUL'DA

Pezzella'nın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

İtalyan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta forması giyen Pezzella 29 maçta tam bin 301 dakika sahada kaldı. Genç isim bu süre içinde 3 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

