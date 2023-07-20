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Son dakika: Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Tadic ve Becao'dan sonra milli yıldız da Kadıköy yolunda...

20.07.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'da ise başarılı bir derece elde etmenin hesaplarını yapıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maça kadar hazır hale gelmek isteyen sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. Son olarak Dusan Tadic ve Rodrigo Becao'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni yıldızın Salih Özcan olduğu ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Jorge Jesus ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de gözler transferde. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertliler, transfer dönemine de oldukça hızlı bir şekilde girmişti.

Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Leandro Becao'yu katan Fenerbahçe'nin gündemindeki sürpriz isim ortaya çıktı.

SALİH ÖZCAN SÜRPRİZİ

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İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda yerli bir 6 numara transferi yapmak isteyen sarı - lacivertliler, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için harekete geçti.

Takvim'in haberine göre sarı - lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçti.

5 MİLYON EURO

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Önümüzdeki süreçte Dortmund'la da masaya oturacağı belirtilen Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ayırdığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Dortmund formasıyla 36 resmi maça çıkan Özcan, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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