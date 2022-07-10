Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Edinson Cavani ve Luis Suarez bombasını duyurdular...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasının ardından üç transfer resmen bitirilmiş ve santrfor takviyesi için hummalı bir çalışmanın içine girilmişti. Taraftarlarını bu sezon mutlu etmek isteyen sarı - lacivertlilerin yapacağı iki büyük transferle Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atmasının beklendiği ifade edildi.

BÜYÜK BOMBA: CAVANI VE SUAREZ

Fenerbahçe'nin şu anda boşta olan Uruguay Milli Takımı efsaneleri Edinson Cavani ve Luis Suarez ile ilgilendikleri belirtildi.

YENİ ADRESLERİ FENERBAHÇE OLABİLİR

İtalyan basınının haberine göre; sürdürmek istiyorlar. Cavani ve Suarez'in ilk kez bir kulüp takımında birlikte oynayabilecekleri ve bu takımın da kendilerini isteyen Fenerbahçe olabileceği belirtildi.

BOŞA ÇIKTILAR

Edinson Cavani; Manchester United ile olan sözleşmesinin bitmesi, Luis Suarez ise Atletico Madrid'deki kontratının sona ermesi ile boşa çıkmıştı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYORLAR

İki oyuncunun hedefi, Katar'daki Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şartlarda hazırlanmakken bunu Avrupa'da bir takımda gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

Fenerbahçe'nin transfer adına avantajının Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olarak gösteriliyor.

