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  4. Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Edinson Cavani ve Luis Suarez bombasını duyurdular...

Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Edinson Cavani ve Luis Suarez bombasını duyurdular...

10.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleşmiş ve gözler santrfor transferine çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerde taraftarların kafasında soru işareti oluşturmayacak bir golcünün transferi için harekete geçildiği biliniyordu. İtalyan basını Edinson Cavani ve Luis Suarez'in yeni rotasının Fenerbahçe olabileceğini duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe çıldırdı! Edinson Cavani ve Luis Suarez bombasını duyurdular...
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasının ardından üç transfer resmen bitirilmiş ve santrfor takviyesi için hummalı bir çalışmanın içine girilmişti. Taraftarlarını bu sezon mutlu etmek isteyen sarı - lacivertlilerin yapacağı iki büyük transferle Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atmasının beklendiği ifade edildi.

BÜYÜK BOMBA: CAVANI VE SUAREZ

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Fenerbahçe'nin şu anda boşta olan Uruguay Milli Takımı efsaneleri Edinson Cavani ve Luis Suarez ile ilgilendikleri belirtildi.

YENİ ADRESLERİ FENERBAHÇE OLABİLİR

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İtalyan basınının haberine göre; sürdürmek istiyorlar. Cavani ve Suarez'in ilk kez bir kulüp takımında birlikte oynayabilecekleri ve bu takımın da kendilerini isteyen Fenerbahçe olabileceği belirtildi.

BOŞA ÇIKTILAR

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Edinson Cavani; Manchester United ile olan sözleşmesinin bitmesi, Luis Suarez ise Atletico Madrid'deki kontratının sona ermesi ile boşa çıkmıştı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYORLAR

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İki oyuncunun hedefi, Katar'daki Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şartlarda hazırlanmakken bunu Avrupa'da bir takımda gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

Fenerbahçe'nin transfer adına avantajının Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olarak gösteriliyor.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bir Bjk li olarak sevinirim alın ama sizin hıcbirsey alacağınız yok valla
biri 37yaşında biri 36 yaşında FENERBAHCE BU YAŞLI TOPCULARA NE YAPACAK OKEY MASASINAMI ALIYOR YOKSA YANCIMI ALIYOR BENCE BU BİR ŞAKADIR
tabi tabi

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