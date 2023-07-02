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Son dakika: Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla yollar ayrıldı! Resmi açıklama geldi...

02.07.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada sözleşmeleri biten Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'nin yanı sıra Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandığı Mergim Berisha'nın takımdan ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus sonrası teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertliler; Ezgjan Alioski, Mergim Berisha ve Dimitris Pelkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AUGSBURG, OPSİYONU KULLANDI

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Kanarya; Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunun Augsburg tarafından kullanıldığını açıklarken, Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski'nin sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldıklarını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır.

Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor;

Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."


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