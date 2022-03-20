Son dakika: Fenerbahçe'de büyük plan! "Yeni bir efsane doğuyor"

2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen kaleci Altay Bayındır hızlı bir şekilde sembolleşme yolunda ilerliyor. Sözleşmesi Haziran 2023’te bitecek olmasına rağmen sarı-lacivertlilerde bizzat Başkan Ali Koç tarafından Altay’la yeni kontrat görüşmelerinin başlandığı duyuruldu. Ali Koç’un hedefi Altay ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak olacak. Sarı-lacivertlilerde geldiği günden bu yana gelişen performansı, kaptanlığa kadar yükselişi, saha içi ve saha dışındaki örnek davranışlarıyla takdir toplayan Altay Bayındır’ın kulüp tarihine geçmesi isteniyor.

Bu zamana kadar tarihi boyunca birçok efsane kaleciye ev sahipliği yapan Fenerbahçe’de yepyeni bir sembol isim daha yükseliyor. Bizzat Başkan Ali Koç, Altay’ın uzun yıllar sarı-lacivertli kaleyi korumasını arzuluyor. Altay’ın henüz 23 yaşında olmasına karşın gösterdiği olgun duruş, kendisini sürekli geliştirmesi, Fenerbahçe’nin kulüp kültürüne uygun bir profil çizmesi ve başarısıyla camianın özlediği bir efsane olma yolunda ilerliyor. 2019’da Ankaragücü’nden 20 yaşında transfer edildiğinde dahi taraftarların güvenini kazanan başarılı eldiven de kendisini Fenerbahçe ile özdeşleştirmiş durumda. Sarı-lacivertli forma altında en kısa sürede bir lig şampiyonluğu kazanarak adını tarihe daha da özel yazdırmak isteyen milli file bekçisi, şu anda tüm kariyerini Fenerbahçe’ye göre kurguluyor.Başkan Ali Koç da takımda sadece Altay Bayındır’a gelebilecek tekliflere kapalı tutuyor. Şu anda ne teklif gelirse gelsin Altay’ın satılmayacağı vurgulanıyor. Altay’ın ölümsüzleşen ‘1’ numaralar arasına gireceği ısrarla belirtiliyor.

YENİ SÖZLEŞME

Altay Bayındır, Fenerbahçe’ye 2019’da Ankaragücü’nden transfer olduğunda 1.5 milyon euro bonservis ödendi, yıllık maaşı da 500 bin euro olarak belirlendi.

Yeni sözleşme görüşmelerinde bizzat Başkan Ali Koç’un isteğiyle Altay Bayındır’ın maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacak. Her ne kadar genç kaleci sözleşme görüşmelerinde maddi konuları önceliğine almasa da Ali Koç bu konuya özel olarak önem veriyor.

ÖNEMLİ İSİMLERİ GEÇTİ

2019-20 sezonuyla beraber Fenerbahçe forması giymeye başlayan Altay Bayındır, bu zamana kadar 92 resmi maça çıktı. Altay, turnuvaların dağılımına göre Süper Lig’de 80, Türkiye Kupası’nda 5, Avrupa Ligi’nde 5 ve Konferans Ligi’nde 2 maçta forma giydi. Altay’ın, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel’le ilk 3 seneleri kıyaslandığında daha fazla forma şansı bulmuş olması da gözlerden kaçmadı. Aynı süreçte Engin İpekoğlu 91 maç, Rüştü Reçber 86 maç ve Volkan Demirel 60 maçta yer almıştı, Altay bu üç önemli ismi de ilk 3 seneler kıyaslandığında geride bıraktı.

GALİBİYETLERİ KURTARDI

Omuz sakatlığı geçirmesine rağmen bu sezon yeniden kalesini devralan Altay Bayındır, ligde 15 maça çıktı. Yüzde 75’lik kurtarış yüzdesine sahip olan Altay’ın yeniden kaleye geçmesiyle beraber Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Altay’sız geçen 15 resmi maçta ise takım sadece 4 kez kazanabilmişti. Altay’ın özellikle son Alanyaspor deplasmanındaki performansı da ayakta alkışlandı.

ERSUN YANAL'DAN BÜYÜK KATKI

2019 yılında Altay Bayındır’ın Fenerbahçe’ye kazandırılmasında Ersun Yanal’ın katkısı büyüktü. Dönemin teknik direktörü olan Yanal, Ankaragücü’nde forma giyen genç kalecinin Fenerbahçe’ye transfer olması için yoğun çaba harcadı.O dönem herkes tarafından istenen Altay, hem Fenerbahçeli oluşu hem de Ersun Yanal’ın verdiği güvenle Kadıköy’ü tercih etmişti. Yanal da o dönem 20 yaşında olan Altay’ı hiç tereddütsüz 1 numarayı teslim etmişti.

EFSANELERİN ARASINA ADINI YAZDIRABİLİR

Fenerbahçe’de kaleci konusunda özel bir kulüp kültürü bulunuyor. Birçok efsane kaleci, sarı-lacivertli forma altında tarihi başarılara imza attı. Kulübün adeta kuruluşundan bu yana efsane kaleci forma giydi. Cihat Arman, Necdet Erdem, Şükrü Ersoy, Özcan Arkoç, Yavuz Şimşek, Ilie Datcu, Ivancevic, Yaşar Duran, Toni Schumacher, Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi efsaneler Fenerbahçe forması altında şampiyonluklar elde etti. Kulübün yeni bir 1 numarası Altay Bayındır oldu. (Milliyet)

