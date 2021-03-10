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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

10.03.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Kadro dışı kalan Milli yıldız için karar günü. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle kriz aşıldı. Caner’in bugün Erol Bulut’tan özür dilemesi ve yeniden takıma dönmesi bekleniyor.

Caner Erkin Göztepe maçında oyundan çıkarken kulübeye doğru sinirli bir şekilde el kol hareketleri yapmıştı. Bu olay sonrası tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Geçen hafta başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve Caner bir araya geldi. Yıldız futbolcu, hatasını kabul etti ve hocasından özür diledi. Ancak başarılı oyuncuyla ilgili kararın verileceği toplantı bugün gerçekleştirilecek.

SÖZ VERECEK

Samandıra’daki zirvede bu kez teknik direktör Erol Bulut da yer alacak. Emre Belözoğlu’nun devreye girmesiyle aşılan krizde bugün kararın çıkması bekleniyor. Caner Erkin’in, bugünkü görüşmede hocasından doğrudan özür dileyeceği ve bundan sonra çok daha dikkatli davranacağının sözünü vereceği öğrenildi. Bulut’un da bu özrü kabul ederek öğrencisini yeniden takıma döndürmesine kesin gözüyle bakılıyor.


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Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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