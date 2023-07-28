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Son dakika: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder transferi bitti! 'İptal olacak' derken...

28.07.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup ederek büyük bir avantaj yakalayan Fenerbahçe'de gözler yeniden transfere çevrildi. Şu ana kadar kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken sarı - lacivertlilerde yerli kontenjanını genişletmek için flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde sona gelindi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve taraftarlarını mutlu etmişti. Eşleşmenin rövanşına hazırlanan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yerli kontenjanını genişletmek isteyen yönetimin gündemine Cengiz Ünder gelmişti.

FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI

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TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

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Haberde milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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