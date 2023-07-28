Son dakika: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder transferi bitti! 'İptal olacak' derken...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile karşı karşıya gelmişti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmış ve taraftarlarını mutlu etmişti. Eşleşmenin rövanşına hazırlanan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda yerli kontenjanını genişletmek isteyen yönetimin gündemine Cengiz Ünder gelmişti.

FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Haberde milli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

