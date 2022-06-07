SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Fernandao sonrası bir ilk! Karar Jorge Jesus'ta...

Son dakika: Fenerbahçe'de Fernandao sonrası bir ilk! Karar Jorge Jesus'ta...

07.06.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesiyle birlikte rota transfere döndü. Sarı - lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde yapılacak takviyelere de değinilmiş, Jesus "4-5 transfer yeterli" ifadelerini kullanmıştı. Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin gündemine Brezilyalı yıldız geldi. Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı - lacivertlilerde Fernandao sonrası bir ilk yaşanacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Fernandao sonrası bir ilk! Karar Jorge Jesus'ta...
Tiquinho Soares

Tiquinho Soares

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympiakos
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların sabırsızlıkla beklediği teknik direktör Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaşılmış ve deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertli takımda teknik direktör düğümünün çözülmesiyle birlikte transferde de gaza basıldı.

"4-5 TRANSFER YETERLİ"

9a6dd461-8b43-4a4a-9137-837ff44e28d0

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "4-5 transfer yeterli olacaktır" ifadeleri sonrasında taraftarlar, takıma yapılacak takviyeleri merak etmeye başladı.

GOL PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

58aa2fbd-e6d3-42cf-8f7f-77ffc99973df

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ve son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek isteyen sarı - lacivertli yönetimin gündemine flaş bir isim geldi.

MENAJERLER ÖNERDİ

FUkVzybXsAAvYpU

Yunan basınının haberine göre; Olympiakos forması giyen Tiquinho Soares, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetim, gelen teklifi teknik direktör Jorge Jesus'a iletti ve tecrübeli hocadan gelecek kararı beklemeye başladı.

TIQUINHO'YU TANIYOR

FSK6uiUXMAAXrvy

Tiquinho Soares'in Porto'da forma giydiği dönemde Benfica'da teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, 31 yaşındaki futbolcunun oyun tarzını biliyor. Tiquinho'nun İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Fenerbahçe'ye attığı goller ile kendini Türkiye'ye tanıttığı da ifade edildi.

31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 47 resmi maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anderson Talisca için tarihi çalım!Anderson Talisca için tarihi çalım!
Real Madrid camiası şokta!Real Madrid camiası şokta!
Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde!Zehra Güneş bu kez attığı sayılarla değil yaptığı davranışla gündemde!
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! Erdoğan duyurdu...

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

Tansu Çiller'den flaş çıkış: Bunlar beni dehşete düşürüyor

İşte Göztepe'nin yeni sahibi! Türkiye'de bir ilk...

İşte Göztepe'nin yeni sahibi! Türkiye'de bir ilk...

Galatasaray'a 'Aykut Kocaman' modeli!

Galatasaray'a 'Aykut Kocaman' modeli!

Transferde birbirlerine girdiler! Büyük savaş...

Transferde birbirlerine girdiler! Büyük savaş...

Galatasaray'da stadyumun adı değişiyor!

Galatasaray'da stadyumun adı değişiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Arkadaşını ifşa etti! "Sevgilimle yatmak için..."

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Gerçek bambaşka çıktı! Küçücük bebek bu hale geldi

Gerçek bambaşka çıktı! Küçücük bebek bu hale geldi

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.