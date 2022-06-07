Son dakika: Fenerbahçe'de Fernandao sonrası bir ilk! Karar Jorge Jesus'ta...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların sabırsızlıkla beklediği teknik direktör Jorge Jesus'ta mutlu sona ulaşılmış ve deneyimli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sarı - lacivertli takımda teknik direktör düğümünün çözülmesiyle birlikte transferde de gaza basıldı.

"4-5 TRANSFER YETERLİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "4-5 transfer yeterli olacaktır" ifadeleri sonrasında taraftarlar, takıma yapılacak takviyeleri merak etmeye başladı.

GOL PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ve son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek isteyen sarı - lacivertli yönetimin gündemine flaş bir isim geldi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Yunan basınının haberine göre; Olympiakos forması giyen Tiquinho Soares, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetim, gelen teklifi teknik direktör Jorge Jesus'a iletti ve tecrübeli hocadan gelecek kararı beklemeye başladı.

TIQUINHO'YU TANIYOR

Tiquinho Soares'in Porto'da forma giydiği dönemde Benfica'da teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, 31 yaşındaki futbolcunun oyun tarzını biliyor. Tiquinho'nun İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde Fenerbahçe'ye attığı goller ile kendini Türkiye'ye tanıttığı da ifade edildi.

31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 47 resmi maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

