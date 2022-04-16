Son dakika: Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini toplayan Fenerbahçe, gelecek sezon adına da sarı - lacivertli futbolseverlere olumlu sinyaller vermişti. İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak oyuncular konuşulmaya başlandı. Sezon başında ve devre arasında başka takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların hangilerinin geri döneceği merak ediliyordu.

Sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada geçtiğimiz sezon takıma katılan ve performansıyla adeta saç baş yolduran Mbwana Samatta için "İstemiyoruz, geldiği gibi gönderin." ve "Kim olursan ol, gelme." ifadelerini kullandılar.

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MBWANA SAMATTA

Sezon başında Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'e kiralanan Samatta, 34 resmi maçta 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

ALLAHYAR SAYYADMANESH

Devre arasında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e kiralanan Allahyar, 8 maçta 1 gol kaydetti.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

Bu sezonun devre arasında Giresunspor'a kiralandı. 8 maçta 2 gol - 2 asist yaparak 4 gole direkt etki etti.

MAX MEYER

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'den Danimarka ekibi Midtjylland'e kiralanan Max Meyer, 6 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

MAURICIO LEMOS

Sezon başında Belçika Ligi ekibi Beerschot'a kiralanan Lemos, 16 resmi maçta 1 gol attı.

İSMAİL YÜKSEK

Bu sezon başında 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralandı. 25 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

EYÜP AKCAN

Sezon başında 2. Lig Beyaz Grup takımı Zonguldak Kömürspor'a kiralanan Eyüp Akcan, 28 resmi maça çıktı.

BARIŞ SUNGUR

Önce sezon başında Karşıyaka'ya kiralandı sonra devre arasında Kuşadasıspor'a yine kiralık olarak gitti. Toplamda 18 maça çıktı, 1 gol attı.



