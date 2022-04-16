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Son dakika: Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."

16.04.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentilerinin altında kalsa da son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması da yapılıyor. Sarı - lacivertlilerde sezon başı ve devre arasında takımdan kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezon geri döneceği akıllara geldi...

Son dakika: Fenerbahçe'de geri dönüşe tepki! "Geldiği gibi gönderin..."
Mbwana Samatta

Mbwana Samatta

TZA Tanzanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Antwerp
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini toplayan Fenerbahçe, gelecek sezon adına da sarı - lacivertli futbolseverlere olumlu sinyaller vermişti. İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe'de gelecek sezon takıma katılacak oyuncular konuşulmaya başlandı. Sezon başında ve devre arasında başka takımlara kiralık olarak gönderilen oyuncuların hangilerinin geri döneceği merak ediliyordu.

Sarı - lacivertli taraftarlar, sosyal medyada geçtiğimiz sezon takıma katılan ve performansıyla adeta saç baş yolduran Mbwana Samatta için "İstemiyoruz, geldiği gibi gönderin." ve "Kim olursan ol, gelme." ifadelerini kullandılar.

MYNET - DETAY HABER

MBWANA SAMATTA

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Sezon başında Belçika Ligi takımlarından Royal Antwerp'e kiralanan Samatta, 34 resmi maçta 9 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

ALLAHYAR SAYYADMANESH

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Devre arasında Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'e kiralanan Allahyar, 8 maçta 1 gol kaydetti.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA

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Bu sezonun devre arasında Giresunspor'a kiralandı. 8 maçta 2 gol - 2 asist yaparak 4 gole direkt etki etti.

MAX MEYER

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Sezon başında geldiği Fenerbahçe'den Danimarka ekibi Midtjylland'e kiralanan Max Meyer, 6 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

MAURICIO LEMOS

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Sezon başında Belçika Ligi ekibi Beerschot'a kiralanan Lemos, 16 resmi maçta 1 gol attı.

İSMAİL YÜKSEK

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Bu sezon başında 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralandı. 25 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

EYÜP AKCAN

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Sezon başında 2. Lig Beyaz Grup takımı Zonguldak Kömürspor'a kiralanan Eyüp Akcan, 28 resmi maça çıktı.

BARIŞ SUNGUR

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Önce sezon başında Karşıyaka'ya kiralandı sonra devre arasında Kuşadasıspor'a yine kiralık olarak gitti. Toplamda 18 maça çıktı, 1 gol attı.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta
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