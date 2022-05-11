Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği belli oldu! Görüşme gerçekleştirdi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik alan ve oynadığı oyunla taraftarları tarafından büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve başladıktan sonraki etkisi dikkat çekmişti. Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koryan deneyimli çalıştırıcı için gündeme flaş bir haber geldi.

Teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya yakın olan sarı - lacivertlilerde İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu oldu.

"KALIR MIYIM, AYRILIR MIYIM? BİLMİYORUM"

Sarı-lacivertli teknik adam, takım kalıp kalmayacağıyla ilgili soru üzerine "Sezon sonuna kadar işimi iyi yapacağım. Sezon sonu kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum. Nasip, kısmet! Rızkı veren Allah." yanıtını vermişti.

"İKİNCİ ADAM OLMAM" DEMİŞTİ

"İkinci adam olmam" demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sorusu üzerine İsmail Kartal "İkinci adam olmam, herhalde yani! Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Ayıp ediyorsunuz. Ben teknik direktörüm, ikinci adam olmayacağım." demişti.

BİRKAÇ KULÜPLE GÖRÜŞTÜ

Sabah Spor'un haberine göre; İsmail Kartal'ın Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin başına geldiğinde psikolojik olarak kötü giden bir takımı devralan İsmail Kartal, takımını bambaşka bir kimliğe soktu.

İSTATİSTİKLER TAVAN YAPTI

Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde son 12 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak hiç yenilmeyerek 2. sıradaki yerini korudu ve Avrupa yolunu da açmış oldu. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe 2.21'lik puan ortalaması ile sarı-lacivertlilerin tarihine geçti.

