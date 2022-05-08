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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus düğümü çözülüyor! "Beni bekliyorlar..."

08.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında göreve İsmail Kartal'ı getirmişti. Kartal yönetimindeki sarı - lacivertliler, büyük bir çıkış yakalayarak ligde ikincilik koltuğuna oturmuştu. Fenerbahçe'de gelecek sezon hangi ismin teknik direktörlük yapacağı belirsizliğini korurken, sarı - lacivertliler ile adı sıkça anılan Jorge Jesus'tan açıklama geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus düğümü çözülüyor! "Beni bekliyorlar..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, taraftarın büyük övgüsünü toplamıştı.

Gelecek sezon Kartal'la devam edilip edilmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, sarı - lacivertli yönetimin görüşme yaptığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan açıklama geldi.

"FENERBAHÇE BENİ BEKLİYOR"

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Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini dile getiren Jesus, "Portekiz'e döndüğümde ne yapacağımla ilgili yeniden görüşmeler yapacağım. Hatta bir takım beni bekliyor. Ülkeme döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"1-2 AY İÇİNDE SERBEST OLMAYACAĞIM"

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Flamengo ile ilgili sözleri hatırlatılan Jorge Jesus, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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