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Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus tamam gibi... Kazanacağı yıllık ücret ise dudak uçuklatıyor

09.05.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dakika haberleri: Önümüzdeki sezonun teknik direktörünün kimin olacağı konusunda karar veremeyen Fenerbahçe yönetimi nihayete vardı. İsmail Kartal ile başarılı bir sezon sonu geçiren sarı-lacivertliler buna rağmen tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Ali Koç, Jorge Jesus ile anlaşmak için yola çıktı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti. İşte Portekizli teknik adamın kazanacağı rakam...

Son dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus tamam gibi... Kazanacağı yıllık ücret ise dudak uçuklatıyor

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde gündem teknik direktör sorununu çözüme kavuşturmak.

JESUS İNDİRİME GİTTİ

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Fotomaç'ın haberine göre; yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Kanarya, Jorge Jesus'u bir an önce açıklamak istiyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, Jesus ekibiyle birlikte istediği ücrette indirime gitti.

10 MİLYON'DAN 7'YE DÜŞTÜ

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Ekibiyle birlikte senelik 10 milyon Euro isteyen Portekizli hocanın, indirime gideceği ve 7 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi. Bu anlaşmanın yapılması halinde Türkiye'de en çok para kazanan teknik adam olarak tarihe geçecek.

LIZBON'A GİTTİ

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NTV Spor'da yer alan habere göre ise; Başkan Ali Koç, Portekizli Jorge Jesus ile daha detaylı bir görüşme yapmak için bir kez daha Lizbon’a gitti.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü son dakika haberi
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