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Son dakika: 'Fenerbahçe'de kalacak mısınız?' sorusunu ilk kez bu kadar net cevapladı! 'Başkan Ali Koç eğer kulüpte kalırsa...'

15.04.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, maçın ardından çıktığı flaş röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı ve Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına dair ilk kez bu kadar net cevap verdi.

Son dakika: 'Fenerbahçe'de kalacak mısınız?' sorusunu ilk kez bu kadar net cevapladı! 'Başkan Ali Koç eğer kulüpte kalırsa...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve her iki takımın büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf,81. dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1'lik skor üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe oldu.

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Fenerbahçe'Deki geleceğine dair ilk kez bu kadar net konuşan Jesus, taraftarlardan destek istedi.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

"BU TAKIM İNANÇLI BİR TAKIM"

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"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu takım pes etmeyen, son ana kadar savaşan, ruhu olan, inançlı, karakterli, özgüvenli ve fiziksel olarak iyi bir takım. Umarım sakat oyuncular da bir an önce takıma geri dönerler. Bugünkü galibiyet oyuncularımın hakkıydı. Oyunculara çok güzel bir moral oldu. Sonuna kadar inandılar."

"İRFAN'IN KALİTESİNE İNANIYORUM"

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"İrfan sonradan oyuna girdi. Onun da performansı bizim için önemliydi. 2 golde de katkısı vardı. Ki oyuna girerken taraftarlar ona pek fazla sevgi gösterisinde bulunmadılar. Anlamıyorum aslında. Sezonun bu kadar kritik bir döneminde bir taraftar grubu neden oyuncularını protesto eder, neden yuhlar. Daha oyuna yeni girmişti. İyi kötü bir şey yapmamıştı bile. İrfan çok tecrübeli ve büyük oyuncu. Ben İrfan'ın kalitesine inanıyorum. Tıpkı diğer oyuncularıma inandığım gibi. Bu yüzden buradayım zaten."

"DESTEK HİSSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

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"İkinci golden sonra maçın bitmesine 1 dakika vardı. Oyuncularıma sevgi göstermelerini, takımı desteklemelerini istedim. Takım öne geçen golü atmıştı. Takımımıza yardım etmeleri gerekiyordu. Maç boyunca taraftarlarımızın çok fazla yardımını göremedik. Oyuncularım zaman zaman çok baskı altında oynayabiliyorlar. Şu dönemde bizim için her maç final maçı. Taraftar desteğini hissetmezseniz işler sizin için işler daha zor gider. Zaman zaman bazı oyuncuların başına gelebiliyor bu. Bugün İrfan, daha önce Arao, Valencia... Oyuncuları ayırmasınlar, oyuncu seçmesinler. Ben bunu daha önce hiçbir yerde görmedim. Taraftarlarımızdan oyuncularına sevgi göstermelerini istedim o anda. Sonuçta bu futbolcular bu kulübün bir parçası. O yüzden birlik olmalarını istedim. Takım içinde oyuncu seçmemelerini rica ediyorum. Kaybettiğimiz zaman genelde bu tarz şeyleri konuşuruz. Sezonun geri kalan döneminde taraftarlarımız bize yardım eder. Sezonun zor bir dönemine giriyoruz. Sahada rakipten daha iyi olmalıyız ama biz yandan da taraftarlarımızın desteğini hissetmek bizim için çok önemli."

"NE İSTEDİKLERİNİ ANLAYAMIYORUM"

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"Oyuncularla ilgili şeye bir ekleme yapmak istiyorum. Valencia bu ligde en çok gol atan oyuncu. 25 golü var. Bu kadar zorlu bir ligde 25 gol atmış bir oyuncu, bir pozisyon kaçırdığında ıslıklanıyor anlayamıyorum. Ne istediklerini anlayamıyorum."

"BAŞKAN OLMAZSA BEN DE OLMAM"

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"Başkanımız beni davet etti. Bu sezon sonuç ne olursa olsun önümüzdeki sezon ne yapabileceğimize dair konuşmak istedi benimle. Ben de her zaman olduğu gibi sezon bittiğinde sezonun son günü kararımı veriyorum. Kariyerimde hep böyle yaptım. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız olmazsa ben de olmam."

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