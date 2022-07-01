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  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?

01.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklara teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde start verilirken, Avusturya kampı kadrosu da açıklandı. Sarı - lacivertlilerin 2020/21 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu. Hakkında affedildiğine dair iddialar çıkan Özil için Jorge Jesus'tan son karar geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Jorg Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlamış ve 3 hazırlık maçına çıkmıştı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı - lacivertliler, Avusturya kampı öncesi hazırlıklarını tamamlamıştı. Oyuncularını yakından tanıma fırsatı bulan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan flaş bir karar geldi.

MESUT ÖZİL MERAK EDİLİYORDU

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Fenerbahçe'de 2020/21 sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu.

JESUS KARARINI VERDİ

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Sarı - lacivertli takımda kalacağını açıklayan Özil için teknik direktör Jorge Jesus kararını verdi.

KADRODA YOK

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Portekizli çalıştırıcı; takımının Avusturya kampını belirlerken, hakkında affedildiğine dair iddialar çıkan Mesut Özil'e kadroda yer vermedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU ŞU ŞEKİLDE;

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8 İSİM İSTANBUL'DA KALDI

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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yer almayan Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan, Marcel Tisserand'ın tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldıkları açıklandı.


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