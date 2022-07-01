Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için resmi karar verildi! Jorge Jesus dünyaca ünlü yıldızı affetti mi?

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, teknik direktör Jorg Jesus önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlamış ve 3 hazırlık maçına çıkmıştı. Bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı - lacivertliler, Avusturya kampı öncesi hazırlıklarını tamamlamıştı. Oyuncularını yakından tanıma fırsatı bulan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan flaş bir karar geldi.
Fenerbahçe'de 2020/21 sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil'in geleceği merak ediliyordu.
Sarı - lacivertli takımda kalacağını açıklayan Özil için teknik direktör Jorge Jesus kararını verdi.
Portekizli çalıştırıcı; takımının Avusturya kampını belirlerken, hakkında affedildiğine dair iddialar çıkan Mesut Özil'e kadroda yer vermedi.
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı kadrosunda yer almayan Serdar Aziz, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Max Meyer, Arda Kurtulan, Marcel Tisserand'ın tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldıkları açıklandı.
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