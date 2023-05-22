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Son dakika: Fenerbahçe'de mutlu son! Taraftarların 'En az transfer kadar önemli' dediği Arda Güler ile anlaşmaya varıldı!

22.05.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rakibini mağlup ederek lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek olan sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesi uzun süredir camianın gündeminde yer alıyordu. Fenerbahçe yönetimi, Güler'in kontratı için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de mutlu son! Taraftarların 'En az transfer kadar önemli' dediği Arda Güler ile anlaşmaya varıldı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 35 haftasında 74 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 36. haftada oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanında puan kaybını bekleyen ve şampiyonluk umutlarını Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbiye taşımayı hedefleyen sarı - lacivertliler, iç transferde hareketli saatler geçiriyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in sözleşmesi camianın gündeminde uzun süredir yer alıyordu.

ARDA GÜLER İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Haber Global'in haberine göre sarı - lacivertliler, genç yıldız ile kontrat yenileme konusunda anlaşmaya vardı.

ZAM GELİYOR

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Henüz 17 yaşındayken 3 yıllık mukavele imzalanan Güler'e önemli miktarda zam yapılacağı da kaydedildi.

O MADDELER KALDIRILACAK

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Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikayı dolduramaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunmayacak. Ayrıca bu sezon 1216 dakika süre alan 18 yaşındaki futbolcunun 1500 dakikayı geçmesi durumunda 17,5 milyon euro olan serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşmasına varıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Birçok Avrupa devinin yakın takibinde bulunan Arda Güler, bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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