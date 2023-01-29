Son dakika: Fenerbahçe'de sadece 1 lig maçına çıkmıştı! Bonservisi alınan Bruma, 'Çubuklu'ya veda ediyor...

Son dakika haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'e imza attırmış, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmış ve Jayden Oosterwolde'yi de kadrosuna katmıştı. Sarı - lacivertliler, Armindo Bruma'nn da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almıştı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Portekizli futbolcuyla 2025 yılına kadar kontrat imzalayan Fenerbahçe'de Bruma'nın ligin ikinci yarısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerde Armindo Bruma ile ilgili karar verildi ve oyuncunun bu sezonu başka bir takımda geçirmesi uygun görüldü.

ÜLKESİNE KİRALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Armindo Bruma'yı sezon sonuna dek satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Haberde Braga'nın istemesi halinde yaz döneminde kiralık sözleşmeyi bir sezon daha uzatabileceğine dair bir maddenin anlaşmada bulunduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 kez lig maçına çıkabilen Bruma, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 karşılaşmada görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor.

