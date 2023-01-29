SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de sadece 1 lig maçına çıkmıştı! Bonservisi alınan Bruma, 'Çubuklu'ya veda ediyor...

Son dakika: Fenerbahçe'de sadece 1 lig maçına çıkmıştı! Bonservisi alınan Bruma, 'Çubuklu'ya veda ediyor...

29.01.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertliler, sezon başında PSV Eindhoven takımından kiraladığı Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bonservisini almıştı. Fenerbahçe formasıyla sadece 1 kez Süper Lig maçında görev yapan Portekizli futbolcu, ülkesinin takımlarından Braga'ya gidiyor. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de sadece 1 lig maçına çıkmıştı! Bonservisi alınan Bruma, 'Çubuklu'ya veda ediyor...

Son dakika haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'e imza attırmış, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmış ve Jayden Oosterwolde'yi de kadrosuna katmıştı. Sarı - lacivertliler, Armindo Bruma'nn da zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almıştı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

AA-20220811-28626437-28626435-SLOVACKOFENERBAHCE

Portekizli futbolcuyla 2025 yılına kadar kontrat imzalayan Fenerbahçe'de Bruma'nın ligin ikinci yarısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerde Armindo Bruma ile ilgili karar verildi ve oyuncunun bu sezonu başka bir takımda geçirmesi uygun görüldü.

ÜLKESİNE KİRALANDI

4b657e2c-e143-46e6-8a18-820f00063242

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Armindo Bruma'yı sezon sonuna dek satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

ANLAŞMA DETAYLARI

1c9bb769-774c-4b04-830e-f75fd57691a9

Haberde Braga'nın istemesi halinde yaz döneminde kiralık sözleşmeyi bir sezon daha uzatabileceğine dair bir maddenin anlaşmada bulunduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon sadece 1 kez lig maçına çıkabilen Bruma, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 karşılaşmada görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun 1 asisti bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Serdar Dursun'un yeni adresi!İşte Serdar Dursun'un yeni adresi!
Rıdvan Dilmen, maçın taktiğini açıkladı!Rıdvan Dilmen, maçın taktiğini açıkladı!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor?Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ezeli rakibe mi gidiyor?
Anahtar Kelimeler:
transfer Bruma son dakika haberler braga fenerbahçe son dakika haberleri dakika haberleri spor toto yaşında ak verildi spor tot n dakika haberleri spor to portekizli maçın

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı! Bakın şimdi kaça satıyor

Görenler tanıyamıyor! Son hali yürek burktu

Görenler tanıyamıyor! Son hali yürek burktu

Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacak

Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Anlaşma sağlandı, imzalar kısa süre içinde atılacak

Gedson Fernandes'ten flaş hamle!

Gedson Fernandes'ten flaş hamle!

Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı!

Cenk Tosun'un sözleşmesi devre dışı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.