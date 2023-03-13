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Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jorge Jesus'un prensi Lincoln Henrique, Sevilla maçında yok...

13.03.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü rövanş maçında rakibiyle karşı karşıya gelecek. İlk müsabakadan iyi bir oyun sergilemesine rağmen 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan ve tur umutlarını İstanbul'a bırakan sarı - lacivertlilerde sakatlık şoku yaşanıyor. Jorge Jesus'un sezon başından itibaren birçok maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Lincoln Henrique sakatlandı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jorge Jesus'un prensi Lincoln Henrique, Sevilla maçında yok...

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar nefesini tuttu, Sevilla ile oynanacak olan rövanş maçını bekliyor. Tur umutlarını İstanbul'a bırakan ve hazırlıklarına ara vermeden devam eden sarı - lacivertlilerde camia tek yürek olurken, sakatlık şoku tüm moralleri bozdu.

HENRIQUE SAKATLANDI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başında özel olarak transfer ettiği ve birçok maçta ilk 11'de yer verdiği Lincoln Henrique'nin sakatlandığı öğrenildi.

SEVILLA'YA KARŞI YOK

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beIN Sports'un haberine göre deneyimli futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

FERDİ VE OSAYI-SAMUEL FORMÜLÜ

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Jorge Jesus'un sol bekte yeni transfer Jayden Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu'nu değerlendireceği, sağ bekte ise Osayi-Samuel'i tercih edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sevilla'yı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

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