Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Jorge Jesus'un prensi Lincoln Henrique, Sevilla maçında yok...

Son dakika haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar nefesini tuttu, Sevilla ile oynanacak olan rövanş maçını bekliyor. Tur umutlarını İstanbul'a bırakan ve hazırlıklarına ara vermeden devam eden sarı - lacivertlilerde camia tek yürek olurken, sakatlık şoku tüm moralleri bozdu.

HENRIQUE SAKATLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sezon başında özel olarak transfer ettiği ve birçok maçta ilk 11'de yer verdiği Lincoln Henrique'nin sakatlandığı öğrenildi.

SEVILLA'YA KARŞI YOK

beIN Sports'un haberine göre deneyimli futbolcu, Sevilla ile oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.

FERDİ VE OSAYI-SAMUEL FORMÜLÜ

Jorge Jesus'un sol bekte yeni transfer Jayden Oosterwolde yerine Ferdi Kadıoğlu'nu değerlendireceği, sağ bekte ise Osayi-Samuel'i tercih edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Sevilla'yı Ülker Stadyumu'nda konuk edecek.

