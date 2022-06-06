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Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer belli oldu! Jorge Jesus'un ilk tercihi...

06.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda harekete geçti. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen ve 4 ya da 5 transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de sır gibi saklanan isim ortaya çıktı. Jorge Jesus'un özellikle istediği kanat mevkisinde ilk tercih olan sarı - lacivertliler, yıldız futbolcunun kulübü ile temasa geçti.

Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer belli oldu! Jorge Jesus'un ilk tercihi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 2,5 aydır izlediği sarı - lacivertli takıma yapılması gereken takviyelerin listesini yönetime iletti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

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Öncelik olarak golcü bir kanat oyuncusu isteyen Jorge Jesus'un taleplerini yerine getirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique için oyuncunun kulübüyle temaslara başladı.

AVRUPA'YA GERİ DÖNÜŞE SICAK

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Teknik direktör Jorge Jesus'un kanat transferi için ilk tercih olarak belirlediği ve daha önce Almanya'da Wolfsburg formasını terleten Bruno Henrique'nin de Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

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Ayrıca Henrique, Jesus'un Flamengo döneminde kadroda yer alan oyuncular arasında bulunuyordu.

3 GOL - 5 ASİST

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Bu sezon Flamengo formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

2019'da Santos'tan Flamengo'nun yolunu tutan Heneique'nin sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

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