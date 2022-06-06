Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer belli oldu! Jorge Jesus'un ilk tercihi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 2,5 aydır izlediği sarı - lacivertli takıma yapılması gereken takviyelerin listesini yönetime iletti.
Öncelik olarak golcü bir kanat oyuncusu isteyen Jorge Jesus'un taleplerini yerine getirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique için oyuncunun kulübüyle temaslara başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un kanat transferi için ilk tercih olarak belirlediği ve daha önce Almanya'da Wolfsburg formasını terleten Bruno Henrique'nin de Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Ayrıca Henrique, Jesus'un Flamengo döneminde kadroda yer alan oyuncular arasında bulunuyordu.
Bu sezon Flamengo formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
2019'da Santos'tan Flamengo'nun yolunu tutan Heneique'nin sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.
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