Son dakika: Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer belli oldu! Jorge Jesus'un ilk tercihi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine göreve getirilen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, 2,5 aydır izlediği sarı - lacivertli takıma yapılması gereken takviyelerin listesini yönetime iletti.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Öncelik olarak golcü bir kanat oyuncusu isteyen Jorge Jesus'un taleplerini yerine getirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - lacivertliler, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique için oyuncunun kulübüyle temaslara başladı.

AVRUPA'YA GERİ DÖNÜŞE SICAK

Teknik direktör Jorge Jesus'un kanat transferi için ilk tercih olarak belirlediği ve daha önce Almanya'da Wolfsburg formasını terleten Bruno Henrique'nin de Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Ayrıca Henrique, Jesus'un Flamengo döneminde kadroda yer alan oyuncular arasında bulunuyordu.

3 GOL - 5 ASİST

Bu sezon Flamengo formasıyla 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

2019'da Santos'tan Flamengo'nun yolunu tutan Heneique'nin sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

