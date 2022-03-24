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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım geliyor!

24.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen ve yaz transfer sezonunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, uzun süredir adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu için temasa geçti. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım geliyor!
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika haberleri: Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen ve yaz transfer sezonunda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, uzun süredir adı Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu için temasa geçti. İşte detaylar...

Göztepe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından taraftarlarla tartıştığı için yönetim tarafından kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 23 yaşındaki file bekçisinin dört büyüklerin radarında olduğu konuşulurken en ciddi hamlenin ise Fenerbahçe'den geldiği ileri sürüldü.

HAREKETE GEÇTİLER

Sarı-lacivertli takımın İrfan Can kadro dışı kalır kalmaz harekete geçtiği ve genç kalecinin durumunu da araştırdığı öğrenildi. Gelecek sezon sarı-lacivertli kulüpte forma giyemeyecek olan Berke Özer'in yerine yerli kaleci arayan Fenerbahçe'nin bir an önce İrfan Can'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

BULUŞMA YAKINDA

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Kadro dışı kararının ardından İstanbul'a gidecek olan İrfan Can'ın menajeri Yiğit Oruç ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşması da bekleniyor.

"SABRIM TÜKENDİ"

Bilindiği üzere İrfan Can önceki gün açıklamada bulunmuş, vefat eden kızının üzerinden kendisini yaralamaya çalışanlarla ilgili "Sabrım tükendi ve kayıtsız kalamadım"demişti.

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ADANA'DAN TRANSFER OLDU

Göztepe'nin geçen sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı İrfan Can, ilk yılında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu sezon yediği hatalı goller ile dikkat çeken 23 yaşındaki file bekçisi taraftarlarla yaşadığı diyaloğun ardından iyice gözden düştü.

ADI, GALATASARAY İLE ANILIYORDU

İrfan Can Eğribayat'ın adı, son dönemde sık sık Galatasaray ile anılıyordu. Sarı - kırmızılıların Inaki Pena'nın bonservisinin alınamama ihtimaline karşın genç file bekçisini alternatif olarak belirlediği ifade edilmişti.

(Yeni Asır)

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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