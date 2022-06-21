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  4. Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Abdülkerim Bardakcı çalımı!

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Abdülkerim Bardakcı çalımı!

21.06.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu 3. sırada bitiren ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İttifak Holding Konyaspor'da stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ortaya koyduğu oyunla adından sıkça söz ettirdi. Hangi takıma gideceği merak edilen başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin Konyaspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray ve Beşiktaş'a Abdülkerim Bardakcı çalımı!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonun son haftalarında büyük bir çıkış yakalayarak ikincilik koltuğuna oturan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Jorge Jesus getirilmişti. Geçen sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-Jae'nin durumu merak edilirken, sarı - lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI, FENERBAHÇE'YE...

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Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu. Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

2,6 MİLYON EURO

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Galatasaray’ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş’ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon Euro’ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu.

EL SIKIŞILDI

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Fenerbahçe’nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş’ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un el sıkıştığı öğrenildi.

İki başkanın bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.

KIM MIN-JAE, İNGİLTERE'YE

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Abdülkerim Bardakçı’yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae’yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ın ödeyeceği belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (DHA)


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