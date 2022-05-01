Son dakika: Fenerbahçe'den olay çıkış! "Şampiyonluğumuzu verin"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Trabzonspor - Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili sert sözler kullandı.

"2010/11 SEZONU ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR"

2010-2011 sezonu şampiyonluğunun Fenerbahçe'ye ait olduğunu söyleyen Kızılhan, "2010-11 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Türkiye'nin en büyük kulübü de Fenerbahçe'dir. Bu akşamki maçta yaşananlar bardağı taşırdı. yeni bir hukuki süreci başlattık. Pankart rezalet örneğidir. Taraftarlarımız rahat olsun, hukuki olarak her şeyi yapacağız." sözlerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLARIMIZI VERİN!"

Kızılhan ayrıca TFF'ye yaptıkları 28 şampiyonluk başvurusyla ilgili ise "TFF istediği zaman anlık geri dönüşler yapıyor. Bizim 28 şampiyonlukla ilgili başvurumuz 450 gündür bekletiliyor. Biz bunun da peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

