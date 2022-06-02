Son dakika: Fenerbahçe'den olay yaratan Kurtlar Vadisi paylaşımı! Jorge Jesus...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında büyük bir çıkış yakalayarak ikinciliğe yerleşen ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

JESUS RESMİ İMZAYI ATTI

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında yeni teknik direktörün kim olacağı taraftarlar tarafından merak edilirken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanması sarı - lacivertli futbolseverlerin yüzünü güldürdü.

INSTAGRAM'DAN ÖZEL VİDEO

Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya imza atan Jesus için taraftarlar, sosyal medyada birçok paylaşım yaparken kulübün resmi Instagram hesabından atılan 'Reels' videosu gündeme damga vurdu.

KURTLAR VADİSİ

Sarı - lacivertlilerin gönderisinde yeni teknik direktör Jorge Jesus'un stadyum ve Can Bartu Tesisleri'ni gezerken çekilmiş olan görüntüleri yer alırken, arka planda Kurtlar Vadisi dizisiyle özdeşleşen Cendere müziğinin çalması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin bu gönderisi, kısa süre içerisinde taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

