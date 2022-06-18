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Son dakika: Fenerbahçe'den santrfor sürprizi! Brezilya'dan "Yeni Hulk" geliyor...

18.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında Jorge Jesus'u getiren ve tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'de taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de transferdi. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleriyle sezona hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde rota santrfor takviyesine çevrilmişti. Son yıllarda yaşanan gol problemini çözmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den santrfor sürprizi! Brezilya'dan "Yeni Hulk" geliyor...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına da hız verilmişti. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda planlarını yapan sarı - lacivertlilerde Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri bitirilmiş ve gol yollarındaki eksiğin kapatılması için harekete geçilmişti.

Son yıllarda santrfor mevkisinde istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin transferde bu bölgeye ağırlık vermesi bekleniyordu.

Sarı - lacivertliler için Alexander Sörloth ve Wout Weghorst isimleri gündeme gelmiş, taraftarları da heyecan sarmıştı.

SÜRPRİZ HEDEF: ERISON

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Bu isimlerin yanı sıra Brezilya Serie A takımlarından Botafogo forması giyen Erison'un menajeri Ronaldo Lucato'dan flaş bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTER"

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Sarı-Lacivertli kulübün, 23 yaşındaki oyuncu için henüz bir teklif yapmadığını belirten Ronaldo Lucato, "Erison, Fenerbahçe'de forma giymek ister, neden olmasın? Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklifi yok." dedi.

JESUS ÇOK İSTİYOR

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Daha önce Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe'nin forvet adaylarında başı çektiği ve teknik direktör Jorge Jesus'un ısrarla bu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilmişti.

13 GOL - 1 ASİST

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22 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Botafogo formasıyla çıktığı 24 maçta 13 gol - 1 asistlik katkı sağladı. Erison, oyun tarzının benzemesi nedeniyle "yeni Hulk" lakabı ile anılıyor.

Oyuncunun, Brezilya kulübü Botafogo ile olan kontratı 2023 yılının aralık ayında sona erecek.

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