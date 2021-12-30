Son dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu! Beşiktaş ile oynanmayan maç...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, TFF'ye 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa karşılaşmasının oynanması için başvuruda bulundu.

"HAK EDENİN KAZANARAK KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMESİNİ İSTİYORUZ"

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz” denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

“Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na aşağıdaki başvuru yapılmıştır. Camiamızın bilgilerine sunarız. #HesapVakti

TFF YÖNETİM KURULU'NUN DİKKATİNE

27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Sözde Şike Davası'nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur.

2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz.”

BEŞİKTAŞ'TAN TEK OYUNCU NECİP UYSAL

O dönemki kadrolar baz alındığında Beşiktaş'ta şu an için 2011 yılından kalan tek oyuncu Necip Uysal.

