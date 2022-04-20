Son dakika: Fenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gelişi sonrasında futbolcuların performansında büyük bir yükseliş meydana gelmişti. Sarı - lacivertli yönetim, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlarken, gündeme flaş bir iddia geldi.

EREN ELMALI İÇİN HAREKAT

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için harekete geçti.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Sarı - lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Erkut Söğüt ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve oyuncuyu istediğini belirtti.

YÖNETİMLE KONUŞULDU

Elmalı'nın temsilcisi, bugün Kasımpaşa yönetimi ile oyuncunun bonservisini konuşmak için bir araya geldi.

6 MİLYON EURO

Kasımpaşa'nın Eren için 6 milyon euro talep ettiği ve Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği vurgulandı.

TRABZONSPOR DA İSTİYORDU

Eren Elmalı için Trabzonspor'un da masada olduğu ve özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferi talep ettiği öğrenildi.

3 ASİST

Bu sezon ligde 29 maça çıkan Eren, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

