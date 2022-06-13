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Son dakika: Fenerbahçe'den Ümit Özdağ açıklaması! "Geri adım atılmasını bekliyoruz"

13.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter'dan paylaştığı son video ile Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti. Özdağ, tweet'inde Luiz Gustavo ve Fenerbahçe'yi konu almıştı. Fenerbahçe'den Ümit Özdağ ile ilgili açıklama geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Ümit Özdağ açıklaması! "Geri adım atılmasını bekliyoruz"
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım sonrasında Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Zafer Partisi lideri, Twitter'dan bir animasyon paylaşarak "Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi" ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo üzerinden yapılan video, sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti.

Bu paylaşım sonrasında Fenerbahçe'den Ümit Özdağ açıklaması geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz.

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