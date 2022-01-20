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Son dakika: Fenerbahçe'den yaylım ateşi! Altay maçında yaşananlar için çok sert açıklama geldi

20.01.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, Altay'ı 2-1 yendiği müsabakanın hakem yönetimine tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İstinasız tüm otoritelerin yorumlarında da aynı noktada olduğu üzere VAR’a dahi gidilmeye gerek olmayan şekilde net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de VAR ekranlarında atlanmış, yok sayılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den yaylım ateşi! Altay maçında yaşananlar için çok sert açıklama geldi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden sürpriz bir açıklama yaparak, mücadelenin hakem yönetimine isyan etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİRKAÇ NOKTAYA VURGU YAPMA GEREĞİ DOĞMUŞTUR"

2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 22.haftasında, sahamızda oynadığımız Altay maçındaki müsabaka yönetiminden yola çıkarak birkaç noktaya vurgu yapma gereği doğmuştur. Hakemlerin oyundaki en büyük görevi, sahadaki mücadelenin aksaksız ve mümkün olduğunca akıcı bir şekilde gerçekleşmesini, kuralların doğru bir şekilde uygulanmasını ve saha içerisindeki oyuncuların kendi takımlarına avantaj yaratacak, oyunu sabote edecek şekilde suistimale yönelik aksiyonların engellenmesini sağlamaktır.

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"İKİ PENALTI POZİSYONUMUZ YOK SAYILMIŞTIR"

Bu sorumluluk, sahadaki takımların ligdeki konumundan bağımsız şekilde düdük çalmayı ve kararları uygulamayı gerektirir. Dün galibiyetle bitirdiğimiz karşılaşmada, Kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiş; İstinasız tüm otoritelerin yorumlarında da aynı noktada olduğu üzere VAR’a dahi gidilmeye gerek olmayan şekilde net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de VAR ekranlarında atlanmış, yok sayılmıştır.

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"BÜYÜK RAHATSIZLIK YARATMIŞTIR"

Bunun adil ve mantıklı bir açıklamasının olmadığı ortadayken dünkü maçta takımımızın skor olarak geri düştüğü ilk yarıda, hakemin sıkça duran oyunu hızlandırmak için bir çaba sarf etmemesi, hatta bunu açıkça görmezden gelmesi, oyuncuların sakatlık bahanesiyle oyun alanı içerisinde zaman çalması ve hatta duran topların yavaş kullanılmasına çanak tutması büyük rahatsızlık yaratmıştır.

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"HÜSEYİN GÖÇEK KULÜBÜMÜZÜN VE CAMİAMIZIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİR"

Bu şekildeki bir hakem performansı asla kabul görmemekle beraber dünkü maçta yaşananlar maalesef ilk değildir. Son olarak Ligin 18. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor maçındaki kararlarıyla da büyük olayların yaşanmasına sebebiyet veren Hüseyin Göçek’in, uzun yıllardır Takımımızın maçlarında istikrarlı şekilde ortaya koyduğu kötü yönetimler hepimizin malumu olarak Kulübümüzün ve camiamızın tepkisini çekmektedir.

"LİGDEKİ KONUMUMUZ YALNIZCA VE KATİYEN KULÜBÜMÜZÜ İLGİLENDİRİR"

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ligdeki konumumuz yalnızca ve katiyen Kulübümüzü ilgilendirmekte olup; bu durum maçlarımızı yöneten hakemlerin dikkatsiz ve özensiz yönetimine bahane yaratamaz. Bu durum, ligimizde oynanan diğer maçlarda hakemler eliyle maçların şekillenmesine ve sonuçların belirlenmesine de müsamaha göstermemiz anlamına gelmez! Bu doğrultuda, ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin; mesleklerinin gerekliliklerini, hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerine bir kez daha vurgu yapıyoruz.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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