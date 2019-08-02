SON DAKİKA | Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe, Deniz Türüç'le 3 yıllık anlaşma sağladı. Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
BAŞKAN EROL BEDİR TRANSFERİ DOĞRULADI
Kayserispor Başkanı Erol Bedir de yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç kimle anlaşırsa bizim için problem olmaz demiştik. Yapmış olduğumuz telefon trafiğinde Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile anlaştığını öğrendik, muhattabımız ile de konuştuk, bir problem yok. Biz zaten Fenerbahçe ile anlaşmıştık, Deniz de bugün Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Hayırlı olsun. Bu gece veya yarın açıklanır diye düşünüyorum. Deniz'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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