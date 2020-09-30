SON DAKİKA! Fenerbahçe, Diego Perotti ile her konuda anlaşma sağladı!

Fenerbahçe yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu hafta sonu Türkiye'ye getirecek.

ROMA İLE DE ANLAŞILDI

Transfer için Roma ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İtalyan devine 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldıza ise senelik 2.5 milyon euro net maaş ödeyeceği aktarıldı. Sözleşme süresi ise 2 yıl olacak.