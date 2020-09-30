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SON DAKİKA! Fenerbahçe, Diego Perotti ile her konuda anlaşma sağladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Arjantinli sol kanat Diego Perotti için Roma'yla anlaştı. 32 yaşındaki futbolcuyla kontrat konusunda görüşmelerde bulunan yönetim, tecrübeli ismi hafta sonu Türkiye'ye getiriyor. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Diego Perotti ile her konuda anlaşma sağladı!

Fenerbahçe yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu hafta sonu Türkiye'ye getirecek.

ROMA İLE DE ANLAŞILDI

Transfer için Roma ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İtalyan devine 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldıza ise senelik 2.5 milyon euro net maaş ödeyeceği aktarıldı. Sözleşme süresi ise 2 yıl olacak.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Acaba bi tek gs yemi var transfer kotası fb ye yok heralde
50 yaşında futbolcu alın. daha iyi kazık yersiniz.. Roma aptal ya..
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