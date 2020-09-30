SON DAKİKA! Fenerbahçe, Diego Perotti ile her konuda anlaşma sağladı!

Fenerbahçe yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu hafta sonu Türkiye'ye getirecek.
Transfer için Roma ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İtalyan devine 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldıza ise senelik 2.5 milyon euro net maaş ödeyeceği aktarıldı. Sözleşme süresi ise 2 yıl olacak.
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